文在寅赴大邱開會…確診患者接觸者也出席！　青瓦台多人一度隔離

▲ 南韓總統文在寅25日前往大邱。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例連日激增，截至今（26）早累計1146人確診，其中12人死亡，22人治癒出院。大規模群聚感染事件使得大邱疫情嚴重，總統文在寅25日特地前往大邱，未料出席同場會議的公務員事後傳出曾與確診患者接觸，26日青瓦台一度陷入緊張。

《韓聯社》報導，文在寅25日前往大邱，於大邱市廳主持防疫特別對策會議及一場座談會，出席公務員包括大邱副市長李承浩（音譯）、副總理兼教育部長俞銀惠、中央應急處置本部長兼保健福祉部長朴淩厚及行政安全部部長陳永等高層官員。會議結束後，李承浩的秘書於當天稍晚確診新冠肺炎，李承浩立刻被列為確診者密切接觸者。

青瓦台獲知此消息後一度陷入緊張，透過簡訊要求當天在場的青瓦台人士及記者居家隔離1周，「由於大邱副市長秘書確診新冠肺炎，出席2月25日大邱行程的團隊曾與副市長接觸或停留同一空間，今起居家隔離7天。隔離中若出現發燒或呼吸道症狀，請撥打專線電話或聯絡指定篩檢所接受檢測。」

因此，曾陪同文在寅參加大邱活動的青瓦台人士及採訪團隊中有不少人26日並未上班。但隨著李承浩病毒檢測結果今早出爐，顯示為陰性，上述人士現已解除隔離。

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