大甲媽遶境決定續辦「但不排除延期」　廟方：媽祖很期待一年一度外出訪友

▲廟方人員說，顏清標、鄭銘坤在元宵節請示遶境起駕日，獲得媽祖的聖筊，可知媽祖很期待這一年一度外出「訪友」。（圖／記者林世文攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一年一度的大甲媽遶境讓不少民眾擔憂成為防疫破口，到底要不要如期舉辦，成為近日外界討論的話題。鎮瀾宮董事長顏清標與南部各宮廟協商後，將在今天（26日）上午9時舉行記者會對外說明。據了解，顏和副董事長鄭銘坤決定續辦，但也不排除延期。廟方人員透露，顏、鄭兩人是媽祖的虔誠信徒，不敢違背神明旨意。

年度盛事大甲媽9天8夜遶境原預計3月19日起駕展開，間接、直接參與者多達百萬人，而台灣受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，防疫問題受到各界熱烈討論。顏清標日前表示，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，歡迎大家一起參與遶境，一起跟著媽祖走出人情味。

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而鄭銘坤24日指出，「如果封城就不辦遶境。」在內政部長徐國勇25日表明，大型宗教活動一定要有「延期的備案」後。鎮瀾宮也表示，顏清標與南部各宮廟協商後，將在今上午9時舉行記者會對外說明。

▼顏清標今上午9時將親自召開記者會說明。（圖／翻攝鎮瀾宮臉書）

《ETtoday新聞雲》掌握消息，據核心人士指出，按例於起駕前三天，均設宴款待行經沿途各宮廟的主事及管委，席開1300桌「起駕宴」確定取消；而預計於起駕前一晚的「媽祖之光晚會」延期，另擇日舉辦；至於遶境與相關迎駕的信眾人數與陣頭也將把規模縮至最小，因遶境活動是百年的傳承從未間斷過，儘管在艱困的環境下，董監事仍會盡力執行。

《中國時報》報導，顏清標、鄭銘坤25日神隱，是忙著詢問各宮廟的意見，當晚決定續辦，但不排除延期。廟方人員說，顏、鄭在元宵節請示遶境起駕日，獲得媽祖的聖筊，可知媽祖很期待這一年一度的外出「訪友」；兩人十分虔誠，不敢違背媽祖旨意，更別說停辦遶境或延期。

根據鎮瀾宮的文件內容，「停辦」遶境不在選項之內；而在中央流行疫情指揮中心還沒宣布禁止大型活動前，遶境仍會如期舉辦，或也不排除延期舉行；而媽祖之光晚會確定取消；另外，也會成立「防疫小組」，找來專業的醫護人員，在沿途設「防檢站」。

▲▼每年大甲媽遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／ETtoday資料照、鎮瀾宮提供）

▼年度盛事大甲媽9天8夜遶境原定3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）