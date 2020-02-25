談疫情竟爆雷　朱立倫1張圖曝《愛的迫降》大結局

圖文／鏡週刊

前國民黨主席朱立倫今（25日）在臉書上表示，1場疫情改變了大家生活，「宅經濟」快速升溫，大家下班後、週末假日索性都待在家中追劇。他發文並附上1張自己在家追劇的照片，但仔細一看，場景竟是韓劇《愛的迫降》最後1集，直接爆雷。

「利正赫、朴世路、李子維，你喜歡誰？」朱立倫說，這幾週台劇《想見你（Someday Or One Day）》受到熱烈討論，韓國影集《梨泰院（Class）》或《愛的迫降（Crash Landing on You）》，也有好友在臉書大推。

朱立倫並向網友分享最近追劇的心得，他說，無論《想見你》，用台劇最不擅長的奇幻、懸疑述說愛情，以穿越時空的手法，看見黃雨萱和李子維來自靈魂的情感；或者是朴世路、趙以瑞，長家、甜栗對決格局，細緻刻畫主角個性、社會多元組成與階層的翻轉；還是利正赫、尹世理，摒棄偏見立場、對比南北韓文化和生活上的差異，最終愛情仍舊戰勝一切。

最後，朱立倫則提到台灣在地內容產業的議題，他說，面對世界新趨勢，台灣應放寬商業與戲劇運作的界線，在公平競爭下，不僅只透過政府補助或投資，而是鼓勵企業進一步投資台灣在地內容產業，共創觀眾和企業雙贏的成果。

他表示，台灣的創作能量豐沛，一定有機會在這波全球串流影音風潮中脫穎而出，呼籲把握機會，大家一同加油。



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