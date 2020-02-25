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白沙屯媽祖逾3萬人進香　2消毒車全程隨行！拱天宮：如封城就停辦　

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▲新冠肺炎持續升溫，拱天宮表示並未考慮延期或停辦，除非政府下令「封城」，否則廟方還是如期舉辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新冠肺炎持續升溫，拱天宮表示並未考慮延期或停辦，除非政府下令「封城」，否則廟方還是如期舉辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2020年進香活動，2月19日開放報名，不到1周時間，就有超過3萬人報名參加，拱天宮主委洪文華25日表示，信眾非常熱情，報名者眾，但屆時仍會視疫情發展狀況，除非政府「封城」否則還是傾向如期舉辦；現正研擬2部消毒噴霧車全程隨行，沿途為進香隊伍噴消毒水加強防疫。

拱天宮管理委員會表示，白沙屯媽祖徒步進香活動已將近200年歷史；原定在2020年3月24日凌晨開始的9天8夜繞境行程，在2月19日開放報名後，不到7天時間，就有超過3萬人的報名；但因新冠肺炎持續影響下，內政部長徐國勇即表示，內政部將依疫情發展狀況，與宗教團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多的室內及大型活動，應考慮延期舉辦。

▲2020年白沙屯媽祖遶境，2月19日開放報名後，短短不到1周時間，已有超過3萬信眾報名參加。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2020年白沙屯媽祖遶境，2月19日開放報名後，短短不到1周時間，已有超過3萬信眾報名參加。（圖／記者黃孟珍翻攝）

為此，拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖遶境活動目前為止，並未考慮延期或停辦，一直都很相信政府的防疫措施，更相信媽祖會保佑參與的信徒，但防疫還是要從自己做起，雖然有信徒的公司免費提供2萬瓶消毒液，但為了提升防疫措施，委員會已著手研擬安排噴霧消毒車加入進香隨行行列，沿途不定點幫經過的進香隊伍噴灑消毒水，一路持續防疫到北港，回程也是同樣作法。

拱天宮也強調，對於外界的疑慮也會多加考量，將擇日開工作會議時向各委員討論後再行定奪。

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