2名外國人「居家檢疫」落跑　開車衝中橫、太魯閣奔花蓮　

▲2名必須「居家檢疫」的外籍人士擅自外出，開車經太魯閣國家公園準備前往花蓮。（圖／太管處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣警方25日接獲南投通報，有2名必須「居家檢疫」的日本籍、荷蘭籍人士擅自外出，還開車經台8線中橫公路、太魯閣國家公園前往花蓮。花蓮警方立刻動員人力在中途找人，成功在25日下午台8線169.8公里處攔查到2人，立即通報花蓮縣衛生局，將2人以專車送往強制檢疫點，事後也將予以裁罰。

據悉，一男一女日本、荷蘭籍人士由南投縣列管，2人原定從14日開始居家檢疫至27日，但2人25日上午卻不遵守規定擅自外出，開車行經台8線中橫公路，太魯閣國家公園等地前往花蓮，南投縣衛生局知情後立刻通報花蓮，花蓮縣衛生局隨即請警方協助找人。

花蓮警方表示，他們25日下午在台8線169.8公里處、靠近稚暉橋位置攔下2人，查驗身份後立即通報花蓮縣衛生局。花蓮縣衛生局表示，他們已經向鄰近強制居家檢疫所申請，將會派遣專車把2人送往檢疫地點，相關處罰將由南投縣衛生局決定，全案可依違反傳染病防治法，開處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，他們接獲通報後，將會加強遊客服務中心等室內設備消毒，請旅客們不必擔心。