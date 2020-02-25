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鞋子多到爆炸看過來！　蜈蚣族必學的鞋櫃整理術大公開

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生活中心／綜合報導

只要是愛鞋成癡的人，都會希望家中有超大容量的夢幻鞋櫃，能把每雙愛鞋全部收納進去，但如果鞋櫃空間有限，就需要定期把鞋子汰舊換新了！日本極簡主義實踐者繪里沙在《簡單生活的選物提案》點出，可以試著從自己的活動範圍，決定鞋子的數量，並建議日常生活擁有5雙鞋即可！

用日常的活動，選出5雙必備鞋款

時尚從鞋子開始。鞋子與衣物一樣，除了要有基本必備款外，也要能依季節或流行更換。上圖這五雙鞋款，就是我按照自己的日常行為模式所篩選出來的。

1.下雪天，正式場合→防寒鞋(長靴)

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2.正式場合、讀書會、婚喪喜慶→正式鞋款(黑色包鞋)

3.和朋友吃午餐、出去玩→時髦鞋款(白色包鞋)

4.購物、散步、長時間外出→好走鞋款(慢跑鞋)

5.下雪天，休閒場合→防寒 ＆ 防雨(橡膠長靴)

舒適又能使雙腿顯瘦的鞋子

我想買一雙就算穿黑色套裝也能搭配的簡單黑色包鞋，挑選了可以半訂製的品牌。這個品牌會用3D測量確認雙腳的尺寸，接著約等待三週就會到貨，價格不到一萬日圓，CP值很高；這雙鞋很合腳，穿上後能夠讓腳踝看起來更纖細。

而白色包鞋的顏色，搭配七公分高的鞋跟，能讓雙腿看起來更輕盈。至於慢跑鞋的後腳跟有墊高，同樣擁有非常好的美腿效果。長靴則能修飾小腿至腳踝的線條，因此我長年都固定購買相同品牌。

繪里紗の選物提案

想像穿著的場合，就能知道這雙鞋款需要哪些功能。

▲▼繪里沙《簡單生活的選物提案》。（圖／幸福文化提供）

▲日本極簡主義實踐者繪里沙指出，可以從日常的活動，選出5雙必備鞋款。（圖／幸福文化提供）

一年四季，有這5 雙鞋就夠了

由左而右，分別是「STRAWBERRY-FIELDS」的長靴、「KIBERA」的包鞋、「REVISITATION」的包鞋、「美津濃」的慢跑鞋、沒有品牌的橡膠長靴。增添時尚感用的白色包鞋，購買的當下就只打算穿一季，之前曾買過紅色的包鞋。選購長靴時我很重視防髒的問題，但是又不希望看起來太沉重，便選擇了深褐色。

▲▼《簡單生活的選物提案》。（幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《簡單生活的選物提案》。

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