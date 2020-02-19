別再塞爆衣櫃！　日本極簡主義達人曝淘汰衣服五撇步

文／繪里紗

仔細檢視丟棄的物品，就能更清楚自己的選物條件。

思考丟掉的理由

我把全部衣服拍照建檔在電腦裡面，還為已經丟掉的衣物設置專用資料夾，從中找出丟掉的五大理由：

1.顏色不適合

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2.剪裁不適合

3.難以派上用場

4.不符合我的年紀

5.太舊了

知道丟棄的理由，就能知道自己執著的理由；知道淘汰的理由，就能夠知道自己重視什麼樣的衣物特質。

▲丹寧外套：太硬、太重。（圖／幸福文化提供，以下同）

▲小鹿圖案的T 恤：穿太多次，鬆掉了。

▲白色高領襯衫：穿了10 年，泛黃清不掉。

▲荷葉邊袖襯衫：讓手臂顯粗。

▲春季風衣：只有春天能穿，剪裁也不合身。

▲綠松色百褶裙：以現在的年齡，不適合穿膝蓋以上的短裙。

▲黑色工作褲：喜歡剪裁，但是不合目前的體型。

▲牛仔褲：坐下時，膝蓋部位布料會凸出一塊。

▲植物圖案的洋裝：讓手臂顯粗。

▲紫色百褶裙：穿完後一定得燙。

淘汰的衣物，包含金色的針織外套：發現了色彩與剪裁更適合自己的款式。丹寧外套：太硬、太重。小鹿圖案的T 恤：穿太多次，鬆掉了。白色高領襯衫：穿了10 年，泛黃清不掉。荷葉邊袖襯衫：讓手臂顯粗。春季風衣：只有春天能穿，剪裁也不合身。綠松色百褶裙：以現在的年齡，不適合穿膝蓋以上的短裙。黑色工作褲：喜歡剪裁，但是不合目前的體型。黑色修身褲：顏色太黑了。牛仔褲：坐下時，膝蓋部位布料會凸出一塊。植物圖案的洋裝：讓手臂顯粗。紫色百褶裙：穿完後一定得燙。

★本文經幸福文化授權，摘自《簡單生活的選物提案》。