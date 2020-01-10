STUDIO A要送「超級大樂透抽獎券」　有機會入手MacBook/iPad Pro

▲過年STUDIO A要送「超級大樂透抽獎券」。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

農曆新年即將來臨，為了搶攻買氣，蘋果經銷商STUDIO A宣布，自1/10起至1/31舉辦「2020超級大樂透活動」，1/10起消費滿1,688元就送好運紅包袋、舒活超值加菜金(價值1,500元)與2020超級大樂透抽獎券；1/24日至1/30日持行動會員卡及好運紅包中所附之抽獎券至全台STUDIO A門市，即可參加一次抽獎，單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，券券有獎，最大獎為價值50,900元的MacBook或iPad Pro，總獎項超過6千個、總獎金額超過百萬。

過年期間，許多民眾都喜歡試試手氣，期望為新的一年搏得好運，即日起於全台STUDIO A門市、Straight A校園門市及行動商城單筆消費費滿1,688元，就送STUDIO A 2020好運紅包袋、舒活加菜金及超級大樂透抽獎券，限量6,666套。

消費者可於除夕至初六(1/24-1/30)持抽獎券至STUDIO A門市參加抽獎，期間單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，且券券有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10,000點(價值5,000元、美國NOMAD Apple專用三合一無線充電器(價值4,780元)、Matter Lab 3用15.6吋高機能商務包(價值3,980元)、Edifier TWS5 真無線立體聲藍牙耳機(價值2,990元)、MOLT 胡桃實木黃銅散熱15W無線充電器(價值2,990元)、犀牛盾及LAUT iPhone 11系列手機殼、PQI隨身碟等，超過百萬元超值大獎。

此外，從1/24日起至1/30日，凡單筆消費滿萬元，除參加2020大樂透外，還可參加1/31的開工特獎，將有機會獲得MacBook筆電、iPad Pro、FORA紅外線額溫槍、永齡草生摘種水果禮盒及天和鮮物黃金龍虎明星魚品50組等開工特獎，並於1/31粉絲團中抽出65名幸運得主。