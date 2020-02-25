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「第18屆台新藝術獎」入圍名單公布！6組視覺藝術、11組表演藝術角逐三大獎

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生活中心／綜合報導

台灣當代藝術大獎「台新藝術獎」公布第18屆入圍名單，由九位提名觀察人于善祿、白斐嵐、吳介祥、林育世、高俊宏、陳宜貞、孫松榮、鄭文琦、魏琬容組成的評選團，歷經2019年全年度展演觀察、評論書寫、季評會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從94件被提名並同意參選作品中，合議選出17組入圍作品，競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

17組入圍作品中，6組為視覺藝術，11組為表演藝術。視覺藝術部分，相較於近年大型策展案頻頻受矚目，今年則均為個展藝術家入圍，展現個人靈魂的主觀性對世界的客觀性的凝視與對話；表演藝術部分，更見跳脫傳統形式語彙，呈現個體生命面對親族、家國、社會，甚或藝術純粹性的深沉探索與反思張力。

第18屆台新藝術獎入圍名單　（依視覺、表演入圍作品筆劃序排列）

【視覺藝術】
《Still Alive》區秀詒個展
《再見》林冠名個展
《冷鍊》侯怡亭個展
《我欠你的畫》謝牧岐個展
《委託製作》陳以軒個展
《馴國》吳權倫個展

請繼續往下閱讀...

【表演藝術】
《#是否》─布拉瑞揚舞團
《八八》－林廷緒（2019相遇舞蹈節）
《不要臉》－李貞葳（2019 TIFA臺灣國際藝術節）
《永恆的直線》－謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場
《自由步－一盞燈的景身》－驫舞劇場（2019 TIFA臺灣國際藝術節）
《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》─再一次拒絕長大劇團
《春華秋水》德國 E-MEX 樂團與臺灣中青世代作曲家（李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、林梅芳）─國立傳統藝術中心臺灣音樂館
《悲傷ㄟ曼波》─圓劇團
《感傷之旅》－再一次拒絕長大劇團（2019臺南藝術節）
《群眾》－王世偉（2019松菸Lab新主藝」
《關於消失的幾個提議Ⅲ》－余彥芳X黑眼睛跨劇團

17組入圍作品將於6月初進行國際決選，預定6月6日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項，並同步於本屆活動專網、台新藝術基金會臉書直播，邀請大眾關注獎項揭曉實況。

除了頒發獎項之外，基金會也將於4-5月期間規劃藝術獎系列推廣活動，包括入圍藝術家面對面、台新金控一樓大廳裝置展、影音及媒體系列專訪、「我心目中得主」網路票選活動等，歡迎透過「第18屆台新藝術獎」專網搜尋相關活動訊息。

本新聞稿公布網址ARTalks：https://talks.taishinart.org.tw/
媒體聯絡人：林芯羽 （02）5576-1540／0922-219-895
e-mail： mimilin@taishinart.org.tw

圖1、第18屆台新藝術獎入圍作品：《再見-林冠名個展》攝影：林冠名
圖2、第18屆台新藝術獎入圍作品：《冷鍊-侯怡亭個展》攝影：陳泳任
圖3、第18屆台新藝術獎入圍作品：《我欠你的畫-謝牧岐個展》照片提供：謝牧岐
圖4、第18屆台新藝術獎入圍作品：《委託製作-陳以軒個展》攝影：陳以軒
圖5、第18屆台新藝術獎入圍作品：李貞葳《不要臉》攝影：Terry Lin
圖6、第18屆台新藝術獎入圍作品：圓劇團《悲傷ㄟ曼波》攝影：陳長志
圖7、第18屆台新藝術獎入圍作品：再拒劇團《感傷之旅》攝影：唐健哲
圖8、第18屆台新藝術獎入圍作品：王世偉《群眾》攝影：劉振祥

▼第18屆台新藝術獎入圍名單公布（圖／ettoday製圖）

▲▼第18屆台新藝術獎入圍名單公布（圖／ettoday製圖）

▲▼第18屆台新藝術獎入圍名單公布（圖／ettoday製圖）

▲▼第18屆台新藝術獎入圍名單公布（圖／ettoday製圖）

 

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