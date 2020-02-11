《獅子王》武漢場延期　劇場人員丟3個月工作⋯留台喝珍奶當酬勞

▲原計畫2020年至武漢、北京巡演的《獅子王》音樂劇取消，相關劇場工作者因此受影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情延燒，許多大型表演也接連延期或取消，原定至武漢巡演的《獅子王》也延期，有以接案維生的劇場技術人員透露，因此失去了長達3個月以上的工作，留在台灣，日前因幫忙其他劇團搬運器材時被招待喝珍奶，自我安慰笑說「這是我一天的酬勞！」而有不少從事表演藝術同行也面臨相似情況，甚至聽聞有劇場演員因此轉行。

由於台灣尚未出現社區感染，中央流行疫情指揮中心認定，大型活動無需暫停。不過仍有許多室內活動、表演節目等受到疫情影響，自行宣布延期或取消。許多表演工作者，特別是接案的工作人員、演員等，也因此暫停工作和減少收入，且很可能是他們整年4分之1的收入。

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紙風車劇團就表示，2月至3月受到疫情影響而延期的節目共10場，部分因為學校延遲開學而延期，部分場地因為在戶外而維持。而演出大幅減少後，多出許多空擋時間，劇團乾脆趁此機會整頓環境、安排進修、上課、充實自我，至於行政人員也沒閒著，據悉執行長李永豐也要求他們藉機多多看書，閱讀藝術史、音樂史、劇場藝術相關書籍，還說「要考試」。

目前綠光劇團及紙風車劇團期盼疫情能明朗化，預計在今年4至6月，分別展開《人間條件六》、《三國奇遇》巡演，不過也因為擔心疫情持續影響，因此會在3月決定何時開始售票，期盼能帶觀眾精彩的節目。

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