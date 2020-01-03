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素人登國家歌劇院舞台！三胞胎6手聯彈　彩排僅1次就正式演出

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▲▼台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台（圖／台中國家歌劇院提供）

▲台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，讓素人登上專業劇場的舞台，其中最特別的是三胞胎的6手聯彈。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

素人也有登上國家級劇場的機會！台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台，去年12月初開放報名即湧入近200組的團體及個人報名，其中音樂場次裡，最特別的是三胞胎的6手聯彈《卡門序曲》。而在正式演出前，僅提供1次舞台彩排，讓人們更了解專業演出的必要流程。

《我的歌劇院初登場》原以鋼琴家們最愛的演出用鋼琴史坦威鋼琴為亮點，今年改變形式，開放所有的音樂類型報名參加，最後選出20組10餘種器樂組合，包括絃樂、管樂、聲樂等，最熱門的鋼琴項目更有多手聯彈、最大編制的40人絃樂團演出，更首度加入異國風濃厚的非洲鼓樂。

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▲▼台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台（圖／台中國家歌劇院提供）

▲三胞胎的媽媽希望孩子們透過音樂學習人生，在合奏練習中發現音樂的樂趣、合作的重要。（圖／台中國家歌劇院提供）

音樂場次裡，最特別的是三胞胎的6手聯彈《卡門序曲》，三胞胎的媽媽希望孩子們透過音樂學習人生，在合奏練習中發現音樂的樂趣、合作的重要。媽媽也透露在準備演出期間，三胞胎的感情在不斷地練習與磨合之中變得更有默契。

音樂場壓軸登場的是台中教育大學附設實驗小學弦樂團「小時晴空」，由畢業的學長、姊與7-12歲的學弟、妹攜手演出，穩健的台風與默契，令不少人期待他們未來的發展。

▲▼台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台（圖／台中國家歌劇院提供）

▲WASSA FOLI 台中非洲鼓舞樂團精采演出炒熱現場氣氛。（圖／台中國家歌劇院提供）

而舞蹈場次的演出風格迥異，不僅有穿越古今，還有橫跨歐、亞異國舞蹈如印度舞、大溪地傳統戰舞等多達13種舞蹈類型，20組演出者年齡從6歲至55歲，各自展現自信。

▲▼台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台（圖／台中國家歌劇院提供）

▲「索布雷特舞團」的嘻哈街舞演出熱力四射。（圖／台中國家歌劇院提供）

其中由大小朋友共同組成的「索布雷特舞團」的嘻哈街舞，生猛有力，9位平均年齡10歲的小朋友靈活運用身體的爆發力與控制力，完全不遜色於同台演出的大孩子們，大受觀眾好評。台中在地「VAHINE大溪地舞團」帶來南太平洋波利尼西亞文化大溪地島嶼傳統戰舞，熱力四射的演出將現場氣氛炒熱到高點。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，希望大家不僅僅是在台下欣賞演出的觀眾，藉由每年舉辦《我的歌劇院初登場》，讓愛表演的大小朋友也能站在舞台上展現表演藝術的美好，持續灌溉表演藝術的熱情。

▲▼台中國家歌劇院舉辦《2020我的歌劇院初登場》活動，在元旦當天讓愛表演的素人登上專業劇場的舞台（圖／台中國家歌劇院提供）

▲藉由每年舉辦《我的歌劇院初登場》，希望大家不僅僅是在台下欣賞演出的觀眾。（圖／台中國家歌劇院提供）

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