「姐，我不想死」　武漢萬家宴掀「恐懼旋渦」...社區居民淚揭真相

▲盛大舉行的萬家宴。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

「這些活動似乎成了不得不做的門面」，在新冠肺炎剛爆發時，有武漢百步亭社區仍高調舉辦「萬家宴」。隨著輿論聚焦，資訊不對稱，恐慌像病毒一樣開始蔓延，其中一位發病的余姓居民就揭露，當時一進發熱門診整個人汗毛都立起來了，回家和堂姐打電話，說完「姐，我不想死」後泣不成聲。

萬家宴是百步亭的名片，每年農曆小年如期進行，到今年已經連續舉行20屆，從百戶、千戶到萬家，宴會的規模越來越大，名聲越傳越廣，甚至還入選過金氏世界紀錄。然而，在新冠肺炎疫情肆虐之際，1月19日的萬家宴還是如期舉行，多達4萬多個家庭參加，引起爭議。

沒有誰人會輕易中斷這場持續了那麼多年的傳統。在余姓居民看來，隨著社區的名聲越來越響，這些活動似乎成了不得不做的門面。百步亭社區一位工作人員曾透露，社區很多工作人員都曾建議取消舉辦萬家宴，但是最終上級沒有採納，理由是不想讓居民失望，2天後「人傳人」的資訊確認，讓社區工作人員相當傻眼，管委會告訴他們不要接受媒體採訪，靜觀其變。

隨後，百步亭和武漢其它小區一樣，開始出現恐慌，居民的電話不斷打入，詢問各種問題，工作人員則需要走訪每個家庭去發《告居民書》。

▲百步亭社區。（圖／紅星新聞）

「我不想死」

當時武漢多家醫院發熱門診已經排起了長隊，氣氛異常緊張。1月22日，協和醫院體檢大樓一樓被臨時改為發熱門診，60多個正在打吊針的病人擠滿大廳，旁邊的走廊裡，超過130名病人分成3隊等待就診。武漢中心醫院後湖院區的門診大廳公告牌上寫著，「由於目前急診科就診患者增多，等待就診時間可能需要5-6小時左右不等」。

百步亭李姓居民一家也相繼出現發熱、咳嗽症狀。「應該就是那種病了」，李女士很害怕，她打居委會、管委會電話，打市長熱線，發微博求助，有時候一邊打一邊哭，因為母親有很多並發症，她擔心等不到確診就會去世。

最初核酸檢測盒子數量有限，不是每位病人都能做檢測的，但不做檢測就無法確診，無法確診就沒機會入院治療，李女士一家人只能在社區排隊等待。

▲百步亭社區衛生服務中心。（圖／紅星新聞）

同一個小區的余女士情況也差不多，因為擔心到醫院被交叉感染，發熱7天低燒變成高燒，她最終不得不去醫院。「一進發熱門診整個人汗毛都立起來了」，她至今無法忘記那天的場景，很多人排隊打針，診室外臨時增加很多床，病人橫七豎八地躺著輸液，不時傳出咳嗽聲。

她立刻把丈夫往門口推，害怕被感染，檢查完天已經亮了，結果是雙肺感染，呈毛玻璃片狀，檢查報告上寫了一句話，「疑似病毒性肺炎」，她瞬間懵了。

回到家，親戚、朋友一個接一個打電話來問。「姐，我不想死。」在接到堂姐電話時，余姓女子說完第一句話就泣不成聲。在朋友勸說下，她試圖振作起來，到網上搜索各種治療方法自救，「每天喝13斤水，一壺水接著一壺喝。泡熱水腳，運動，沒有食慾也讓自己進食。還托朋友從深圳買一些增強免疫力的藥。」每次看到體溫降到37度，她都會高興地流眼淚。

余女士曾三番五次給社區打電話，後來又把求助無門的情況發到微博上。第二天一位社區工作人員很生氣地給她打電話，「余女士，你是不是想隔離，走呀。」她說，「我在家就是一顆定時炸彈，隨時可能感染家人，我不應該隔離嗎？我要的不僅是隔離，是要做檢測，要進醫院。」

▲大門貼著發熱門棟。（圖／紅星新聞）

恐慌像病毒一樣

2月4日，一張「百步亭爆發了」的截圖在網上流傳，在安居苑55棟樓裡，33棟出現發熱病人；百合苑36棟樓裡，17棟出現發熱病人。由於百步亭社區遲遲沒有公佈發熱患者人數、患者的具狀況和安置情況，事件在網絡上持續發酵。

隨著輿論聚焦，資訊不對稱，恐慌像病毒一樣開始在社區蔓延。有居民分享將掛燙機調大60度，每天熨燙領口、袖口、胸口可以殺病毒；有的人不敢下樓買菜，送貨員到樓下，她會用繩子把菜吊回家裡。

據武漢市防疫指揮部披露的資訊，截至2月8日24時，百步亭社區確診病例87例，疑似患者數113人，確診或疑似患者佔居民數（實有人口11.2774萬人，不含經商、務農等流動人口6萬人）的0.18%。

▲百步亭社區居民。（圖／紅星新聞）

鬧市裡的桃花源

居民陳順平萬萬沒想到，一場萬家宴會將自己居住20年的模範社區，帶入一場輿論風暴。在百步亭社區官網上可以看到，這裡一直是鬧市裡的「桃花源」，是市場運作下的「烏托邦」，是現實裡的「童話世界」。

居民入住近20年來，沒有大的鄰裡糾紛、沒有越級上訪、沒有群體性事件、沒有未成年人犯罪，社區還曾榮獲全國先進基層黨組織、全國文明社區、全國和諧社區示範社區、全國無毒社區等100多項國家級榮譽。