東京街頭免費發口罩！少女穿小鹿布偶裝...喊：來自武漢的報恩

▲穿著布偶裝的大陸少女在澀谷車站前發放口罩。（圖／翻攝自Twitter／右@hbmobr、左@dcoin9）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，被我政府列為旅遊二級警示區，除了台人紛紛取消赴日旅遊，日本民眾也也人心惶惶開始瘋買口罩。就有網友在東京涉谷街頭發現，一名穿著小鹿布偶裝的少女正在發免費愛心口罩，裝口罩的箱子還寫上「來自武漢的報恩」，掀起微博網友討論。

綜合陸媒報導，穿著「小鹿裝」的少女是一名久居日本的大陸少女，她23日穿著小鹿布偶裝，在東京的涉谷街頭發放免費口罩，對著每一個領口罩的路人敬禮。她在Twitter發文表示，「我代表大陸免費贈送1,000片口罩給日本的人民，在這最壞的時期，武漢收到來自日本的物資，我感到很溫暖，所以我是來報恩的」，希望2020東京奧運可以順利進行。不少路過的民眾看到後拍下影片上傳網路。

前陣子一名14歲的女生在日本進行募款，手上拿著募款箱，上面寫著「武漢、中國、加油」，被封為「日本最美女孩」。除此之外，武漢也收到許多來自日本捐贈的物資，然而現在疫情在日本爆發，為了報答當初的恩情，來到澀谷車站發放免費愛心口罩。大陸網友感動表示，「願人間的美好與妳環環相扣」、「瞬間眼睛就濕潤了」。