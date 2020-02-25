今年春雨怎麼下！氣象局曝最新雨量預測　3小時下破200mm將發大豪雨警戒

▲氣象局預測今年3-4月春雨正常偏少。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年春季氣溫偏暖！中央氣象局今（25）日舉行春季展望記者會，預測未來一季（3-5）月氣溫偏暖，春雨雨量則是正常至偏少。不過，由於近年來短時強降雨發生機率高，氣象局3月起修正大豪雨發布機制，未來只要3小時累積雨量飆破200毫米，也將發布大豪雨警戒。

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氣象預報中心副主任馮欽賜表示，回顧過去一季，各地較氣候平均偏暖，但期間仍有2波寒流、1波強烈大陸冷氣團以及4波冷氣團，打破先前整個冬季都沒有寒流報到的紀錄。雨量部分，受數波鋒面及華南雲系影響，東南部及中南部有偏多雨量，但北部及東北部則是正常偏少。





▲氣象局氣象預報中心副主任馮欽賜。（圖／記者賴文萱攝）

展望未來一季（3-5月），氣象局指出，西半部春雨在1990年後就有略為減少的趨勢，檢視各國數值模式，熱帶太平洋海溫西暖冬冷，以中太平洋海溫偏暖較為顯著，有可能減少台灣附近環境場水氣，因此研判今年3-4月雨量會有偏少趨勢，但5月進入梅雨季後，仍需持續關注最新變化；氣溫部分則是以偏暖機率大。

▲▼氣象局預測春季偏暖，3-4月雨量偏少。（圖／氣象局提供）

▲▼春季溫度、雨量預測。（圖／氣象局提供）

不過，進入春季後，會常有鋒面在台灣附近形成，受到對流增強影響可能會有較大雨勢，有時也會伴隨雷雨發生。因應近來短時強降雨發生頻繁，氣象局也調整大豪雨發布門檻，過去是要24小時累積350毫米雨量才會發布，3月起再增加「3小時累積雨量達200毫米」就會發布警戒。

▲氣象局3月起新增大豪雨發布門檻，3小時累積雨量達200毫米也會有警戒。（圖／記者賴文萱攝）

另外，氣象局也提醒，3月仍會有冷氣團南下影響台灣機率，民眾仍須注意保暖，3-4月期間，台灣西部、金門、馬祖地區常有局部性濃霧出現機率，要特別留意行車安全。