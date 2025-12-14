獨子戀愛對象是「天生母胎」？　留美博士婚事近卻遭母反對

▲為求子，許多夫妻借助金鏟子助好孕。（圖／景福宮資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

一名在美國取得博士學位、返國後於生技公司擔任要職的優秀男子，遍尋不著對象後，於桃園市中壢區美滿服務中心覓得一位學經歷相當的國立大學女助理教授。兩人一見如故，原定農曆年前結婚，不料卻遭男方母親以女助理教授有五個姊妹，天生「母胎（民間說法，指不易生兒子」），極力反對！

中壢美滿14日指出，這名留美博士回國後有不少親友、同學甚至老師介紹對象，總是沒有結果，經同事介紹，到該中心抱著「姑且一試」念頭，經安排認識女助理教授，兩人學、經歷相當，一見如故，並且周周約會，還希望在農曆年前結婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本獨子的母親也爽快答應，但當她知道女助理教授家中有五姊妹，沒有一個男生，母親態度轉為極力反對，她認為有五姊妹的女生，將來會生不出兒子，家中可能不會有男丁，兒子百般要求，母親甚至搬出聽信電台主持人說法，堅持「生不出兒子」是因「男性腎虛」，並推論女助理教授的父母未生兒子，女兒將來也一定無法生兒子。

為此，中壢美滿請衛福部樂生醫院長王偉傑進行醫學澄清，王偉傑說，「腎虛」在中醫學裡，是指腎臟功能減退。從西醫觀點來看，「生不出兒子」與「腎臟功能」之間沒有直接的因果關係，生育後代性別由精子決定，腎臟功能主要影響身體的排泄、平衡和內分泌，

其次，生男生女主要由爸爸的精子決定，因為精子帶的性染色體（X或Y）會與媽媽的X染色體結合，決定胎兒性別XY為男性，XX為女性。美滿中心多次與博士獨母會談並告知，台灣除了有特定與性別相關的遺傳疾病（如血友病、色盲）可經醫學評估篩選性別外，人工生殖法明文禁止為了非醫學原因（如個人喜好）來選擇試管嬰兒的性別，也不能使用精蟲分離術，以避免男女比例失衡，所以一般人無法透過醫療方式控制嬰兒性別。民間流傳的飲食、體質等方法，缺乏科學實證，且可能影響健康。

惟，這名獨母目前仍堅持己見，美滿中心將持續進行諮商溝通，希望這對優質的「美滿佳偶」能有轉機，倘被傳統迷思所拆散，那將會是一大憾事！