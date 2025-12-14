　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨子戀愛對象是「天生母胎」？　留美博士婚事近卻遭母反對

▲獨子情定心儀女子母卻憂她「天生母胎」反對

▲為求子，許多夫妻借助金鏟子助好孕。（圖／景福宮資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

一名在美國取得博士學位、返國後於生技公司擔任要職的優秀男子，遍尋不著對象後，於桃園市中壢區美滿服務中心覓得一位學經歷相當的國立大學女助理教授。兩人一見如故，原定農曆年前結婚，不料卻遭男方母親以女助理教授有五個姊妹，天生「母胎（民間說法，指不易生兒子」），極力反對！

中壢美滿14日指出，這名留美博士回國後有不少親友、同學甚至老師介紹對象，總是沒有結果，經同事介紹，到該中心抱著「姑且一試」念頭，經安排認識女助理教授，兩人學、經歷相當，一見如故，並且周周約會，還希望在農曆年前結婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本獨子的母親也爽快答應，但當她知道女助理教授家中有五姊妹，沒有一個男生，母親態度轉為極力反對，她認為有五姊妹的女生，將來會生不出兒子，家中可能不會有男丁，兒子百般要求，母親甚至搬出聽信電台主持人說法，堅持「生不出兒子」是因「男性腎虛」，並推論女助理教授的父母未生兒子，女兒將來也一定無法生兒子。

為此，中壢美滿請衛福部樂生醫院長王偉傑進行醫學澄清，王偉傑說，「腎虛」在中醫學裡，是指腎臟功能減退。從西醫觀點來看，「生不出兒子」與「腎臟功能」之間沒有直接的因果關係，生育後代性別由精子決定，腎臟功能主要影響身體的排泄、平衡和內分泌，

其次，生男生女主要由爸爸的精子決定，因為精子帶的性染色體（X或Y）會與媽媽的X染色體結合，決定胎兒性別XY為男性，XX為女性。美滿中心多次與博士獨母會談並告知，台灣除了有特定與性別相關的遺傳疾病（如血友病、色盲）可經醫學評估篩選性別外，人工生殖法明文禁止為了非醫學原因（如個人喜好）來選擇試管嬰兒的性別，也不能使用精蟲分離術，以避免男女比例失衡，所以一般人無法透過醫療方式控制嬰兒性別。民間流傳的飲食、體質等方法，缺乏科學實證，且可能影響健康。

惟，這名獨母目前仍堅持己見，美滿中心將持續進行諮商溝通，希望這對優質的「美滿佳偶」能有轉機，倘被傳統迷思所拆散，那將會是一大憾事！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨子戀愛對象是「天生母胎」？　留美博士婚事近卻遭母反對

自然人憑證不只公投能用！報稅、開戶、換護照一次搞定

古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成

天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

獨子戀愛對象是「天生母胎」？　留美博士婚事近卻遭母反對

自然人憑證不只公投能用！報稅、開戶、換護照一次搞定

古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成

天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

【又是波音】聯航290人客機起飛「引擎失去動力」

生活熱門新聞

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」

2026馬年！　3生肖大翻身

12月中旬「最旺四大生肖」

學生「私訊炸雞店老闆」道歉文曝　網傻：沒誠意

獨子戀愛對象是「天生母胎」？

稱霸7年級生青春！藤井莉娜「41歲近況曝光了」　

自然人憑證不只投公投　報稅、開戶也能用

最美區間車內建灑水器？車廂水狂噴畫面曝

更多熱門

相關新聞

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在今年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日發文分享育兒心得，同時也坦言：「真的很累，但是我們會加油的。」

瑀熙懷二寶認「孕期幸福又痛苦」　站上體重機嚇壞

瑀熙懷二寶認「孕期幸福又痛苦」　站上體重機嚇壞

瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別

瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別

「前樂天女孩」心韻登記結婚！　甜嫁當家游擊手

「前樂天女孩」心韻登記結婚！　甜嫁當家游擊手

「簡廷芮親妹」甜曬超音波宣布懷孕！

「簡廷芮親妹」甜曬超音波宣布懷孕！

關鍵字：

中壢美滿天生母胎結婚

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」：尋求法律協助

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

更多

最夯影音

更多
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面