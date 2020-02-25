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今飆30度！兩波變天時間曝光　彭啟明：下周冷空氣南衝可能出現個位數低溫

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▲▼寒冷,冬天,冷氣團,寒流,低溫,防寒,保暖,溼冷。（圖／記者周宸亘攝）

▲林定宜說，下周一有另一波冷空氣影響，至於強度還要再觀察。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

未來一周兩波變天！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（25日）中南部、大台北地區高溫上看29、30度以上；周三、周四東北季風增強，北部、東半部有短暫雨。天氣風險公司總經理彭啟明說，下周預期可能有波鋒面，天氣恐怕不穩定，且冷空氣直接往南衝，有可能到達個位數的溫度，但變動度還很高，還有很大的不確定性。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今吹南風，各地相當舒適溫暖，西半部為多雲到晴的天氣，東半部有局部短暫雨，其中以花蓮、台東降雨機率高一些。

請繼續往下閱讀...

林定宜說，今早晚各地低溫約16到20度，白天高溫都可到28度以上，而中南部、大台北地區甚至可能29、30度以上，西半部日夜溫差達10度以上。他提醒，本周除了周四，其他時間西半部和金馬都容易有局部霧。今晨氣象局對桃園市發布「濃霧特報」，新屋5時有濃霧發生，能見度不足200公尺。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周三、周四有一波東北季風增強，北部、東半部有短暫雨，南部地區及中部山區也可能有零星短暫雨，而北部周三高溫剩26度；228連假天氣比較穩定，僅東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一有另一波冷空氣影響。

彭啟明24日說，今和周三天氣都不錯，周三有道微弱鋒面和東北風略過來，周四北東溫度略下滑偶陣雨，周五、周六、周日又回溫；下周預期可能有波鋒面，早一點可能是在周日晚間，下周一、下周二、下周三天氣恐怕是不穩定的，大家要有心理準備。

彭啟明表示，下周冷空氣直接往南衝，有可能到達個位數溫度，但變動度還很高，還有很大的不確定性。對此，林定宜指出，「有些模式做出來（的溫度）比較低，一周以後的預報誤差比較大，繼續保持觀察」，目前官方預報是東北季風增強。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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