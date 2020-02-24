他路過藥局「2分鐘口罩輕鬆get」：變好買了？　一票網同感...快打烊還有貨

▲原PO好奇口罩現在是不是很好買 。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

口罩實名制自6日開始實施，目前已邁入第4周，健保署21日宣布，將兒童口罩的購買標準放寬至13歲以下皆可購買，每7日可購買4片，成人則是維持2片。相較起一開始的大排長龍，有網友就發現，如今藥局前似乎已經不太有排隊的景象，不到2分鐘就順利買到口罩，好奇口罩是不是變好買了，吸引一陣討論。

PTT網友在八卦版發文，他表示，本來前幾周都買不太到口罩，今（24日）中午到公司樓下買咖啡，順便路過藥局，發現只有3、4個人在排隊買口罩，心想應該很快就能買到，於是就跟著排下去。

請繼續往下閱讀...

果不其然，原PO花了不到2分鐘的時間口罩就輕鬆入袋，回頭一看發現後方也僅排了1人，且藥師後方還有一堆沒賣掉的口罩，好奇現在是否還有人買不到口罩。

▲鄉民回應。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，一票鄉民同感表示「新北今天早上完全沒排，輕鬆領」、「隨便買都買得到」、「以家附近現在基本時間到去排就有，不用提早去排」、「我家這裡藥局關門時間快到了還沒賣完」、「是，號碼牌還發不完」、「昨天在大安區買到惹」。對此有人建議，可以把成人口罩的限購量提升至3片。

但仍有部分網友哭訴買不到，「板橋中山路一段這邊還是排到炸掉」、「昨天我排2小時」、「星期六跑了3家都沒有」、「我們家附近還是排一大堆人」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

