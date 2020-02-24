南韓國會緊急封鎖！450人座談會「確診者來過」　最大在野黨黨鞭隔離檢測

▲ 南韓國會議事堂。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，24日波及國會。曾赴國會大會議室參加研討會的教育界人士今天確診感染，當時也在現場的南韓大黨黨鞭及議員等多人隨即被隔離檢測。國會已經宣布取消例會，當地時間今天下午6時起陸續關閉設施，至26日上午9時才會重新開放。

國會發言人韓民秀（音譯）稍早召開緊急記者會宣布，由於日前在議員會館舉行的一場活動參加者確診新冠肺炎，24日下午6時起緊急關閉建築物至26日上午9時，對議員會館、國會本館進行全面性的防疫工作，僅保留必要人力在尚未啟用的溝通館辦公。除國會本館及議員會館，國會圖書館、議政館及幼稚園也將實施消毒；憲政會建築物及憲政記念館、溝通館則預計日後再進行消毒。

國會原定今天下午2時舉行的政治、統一、外交、安全領域問政會已經緊急取消，25日的會議也取消。當被問及過去是否有關閉本館及議員會館的前例，韓民秀回應，還未查看過去所有資料，但據他所知，過去並無這樣的事件。

南韓防疫當局24日稍早宣布，韓國教員團體總聯合會長河潤秀確診感染新冠肺炎。他19日曾於國會議員會館大會議室參加私立學校團體主辦的「文在寅政府私學革新方案」研討會，最大在野黨未來統合黨黨鞭沈在哲、議員郭尙道及全希卿等多達450人皆出席。他們目前並無身體不適症狀，但為以防萬一居家隔離，並接受病毒檢測。

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