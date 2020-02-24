陸人大常委會決定：以「全面禁止食用野生動物」為導向立法

▲大陸決定立法全面禁止食用野味，以消除公共衛生風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續，「野味」被認為是冠狀病毒最早的傳播者，為消除公共衛生隱患，大陸全國人大常委會今（24日）下午通過《決定》，在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立全面禁止食用野生動物的制度。

第十三屆全國人大常委會第十六次會議下午閉幕，會議上通過兩項重要決定，包括關於全面禁止非法野生動物交易，革除濫食野生動物陋習，切實保障人民群眾生命健康安全的決定和關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定。

▲人大會議上也決定，推遲2020年全國兩會。圖為2019兩會在北京人民大會堂召開。（圖／記者曾俊豪攝）

央視報導指出，新冠肺炎疫情發生以來，對濫食野生動物的突出問題以及對公共衛生安全構成的巨大隱患，社會各界廣泛關注。但全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程，現在疫情防控關鍵時期，由全國人大常委會盡快通過一個專門的決定十分必要也十分緊迫。

據了解，大陸現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源，未經檢疫合格的其他保護類野生動物。

根據今天通過的《決定》，人大將推動在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

決定自公佈之日起施行，也就是今天起開始正式生效。

同時，人大會議還通過的另外一個決定，明確適當推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

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