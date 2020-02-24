創全國之先　台南市消防局嚴禁乘坐消防車後艙守護打火弟兄安全

▲台南市消防局創全國之先，嚴禁乘坐消防車後艙，守護打火弟兄安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲及市議員李宗翰、蔡筱薇、呂維胤、沈震東等人對消防安全議題高度重視及關注，為保障外勤消防人員行車安全，減少消防人員車禍傷亡事件，台南市消防局創全國之先，嚴禁乘坐消防車後艙，守護打火弟兄安全。

台南市消防局長李明峯，召集內外勤人員，於2月18日召開「改造小組會議」及2月21日「行車規範會議」，從出勤規定、教育訓練、車輛警示燈、意外保險等層面，共同研商守護外勤消防人員安全對策事項如下：一、邇後90輛消防搶救車輛之後艙，僅作為為裝備器材置放空間，嚴格禁止乘坐，並符合行照上可搭乘人數，出勤人員分散於分隊其它救災車輛乘座前往。

二、定於3月4日份舉辦外勤人員防禦駕駛訓練及道安講習，加強宣導正確行車觀念及駕駛技巧。三、再三提醒同仁，駕駛行經紅燈及閃紅燈路口「應先停止」，觀看左右側來車狀況，確認所有車輛均已停駛禮讓後，方可再前進，並隨時採取必要剎車措施，以維護同仁及用路人之安全，降低車禍之發生。

四、同仁救災出勤前，請依規定先行著裝完成後再上車，並確實繫上安全帶，以維護行車安全，由各大（中）隊督導落實。五、改裝2輛消防車警示燈，以符合歐盟ECE R65或美國SAE認證，並汰換老舊低功率警示燈，定於3月4日展示成果。六、各式消防、救災、救護車皆已完成安裝行車紀錄器。七、由「台南市消防之友會」額外補助外勤消防人員意外醫療保險，使救火兄弟多一份保額300萬元之保障。八、未來採購「單艙雙排消防車底盤」，每輛車需增加新台幣100萬元預算，以滿足合法1車多人乘坐之需求。

市長黃偉哲表示，消防人員安全擺首位，基層外勤人員在與時間賽跑，期以最快速度出勤抵達救災現場的同時，也不要忘了自身的安全，特別是在高雄市發生消防車輛車禍憾事後，除了全力支持老舊車輛，汰換為單艙雙排消防車底盤之外，黃偉哲市長也特別呼籲市民，聽聞救災救護車輛警報聲響，請務必禮讓通行，讓消防人員能安全到達災害現場救援，共同守護全體市民生命財產安全，展現守護安全大台南決心。

消防局長李明峯表示，建構一套消防人員行車安全機制，從車輛合法安全性、警示燈性能、人員駕駛技巧及觀念、意外保險方面進行提升，落實消防人員出勤行車規範，降低車禍肇事及人員傷亡，才能保障台南市用路人及消防弟兄出勤救災之行車安全無虞。

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