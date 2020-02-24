終於爭到了！台鐵員工即起可領「專屬生活津貼」　結婚、生子發2個月薪水

▲台鐵員工即日起享有婚喪生育及子女教育補助等福利措施。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

在交通部大力支持之下，台鐵局「員工福利精進措施」一案順利呈報行政院，並正式獲行政院核定，自2月15日起，員工於不兼領、不重領原則下，可發給子女教育助學金、生育及結婚獎助金及父母及配偶的喪葬慰助金。台鐵表示，這對於激勵員工、改善長期人員流失及不易延攬具有莫大助益。



台鐵局為提供全年無休服務，員工需常年輪勤輪班而無固定休假及休息時間，且開放式的鐵路軌道，具高危險及重勞力的付出，與一般公務人員工作型態落差甚大。然同為國家考試及格的公務員，卻無法享有行政機關婚喪生育及子女教育補助等各項生活津貼補助，台鐵多年爭取未果，造成機關攬才與留才困境，形成機關穩定發展的隱憂。

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▲台鐵員工常年輪勤輪班，無固定休假及休息時間，但各項生活津貼補助與一般公務人員落差甚大。（圖／記者湯興漢攝）



為安定員工生活，台鐵經與持續與台灣鐵路工會協商以及密集與交通部研商並爭取支持後，決定突破以往適用生活津貼的法規限制，改採專屬於台鐵局「員工福利精進措施」方案，歷時15個月冗長的修正、溝通與說明，在交通部的大力支持下，終獲行政院同意發給。

其中，子女教育助學金大學每學期給與1萬3600元、五專後2年及二專1萬元，五專前3年7700元，高中3800元，高職3200元，國中（小）500元；生育及結婚給與2個月薪額；父母及配偶的喪葬慰助金為15萬4550元、子女9萬2730元，於不兼領、不重領原則下給與適當補貼。