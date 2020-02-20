男搭普悠瑪買「愛孩票」被抓包　省464元的代價超過100倍

▲林男日前搭火車時為貪小便宜，竟到超商購買票價僅全票1/4的愛孩票想蒙混過關，未料遭列車長抓包。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者徐愷昕／桃園報導

林姓男子日前搭火車從基隆欲前往台中時，為貪小便宜竟利用便利商店ibon購買票價僅全票1/4的「愛孩票」，未料搭乘途中被列車長當場抓包，除須補票外同時也被依詐欺罪送辦。桃園地院審結判林男拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束。

台鐵愛孩票適用資格除了須為6至12歲兒童外，同時還須領有身心障礙手冊才能購買。林姓男子為省火車錢，竟利用便利商店ibon機台購買七堵至台中、花蓮至七堵的愛孩票各1張，因愛孩票僅需全票票價1/4（相當2.5折），原本林男2段旅程搭普悠瑪坐票須付815元，但林男僅付出204元。

怎料，林男搭乘普悠瑪號從花蓮前往台中途中，列車約行駛至桃園楊梅埔心火車站時，遭列車長查票。汪姓列車長發現林男不具購買愛孩票身分，立即報請警方處理，林男被依詐欺罪送辦。而經計算，從起站花蓮至被查獲的下一站（新竹）為止，扣除愛孩票優惠金額，林男總計詐得464元不法乘車利益。

桃園地院審理時認為，林男正值青年，明知自己不符合優惠身分，為節省票價竟購買優惠票種，詐取以優惠票價乘車的不法利益，但考量他犯後坦承犯行也已補票，法官審結依詐欺罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，且期間內需完成8小時法治教育。林男因一時貪念雖省下464元，但事後卻遭判拘役50日，想換取自由須付罰金5萬元，100倍代價實在是得不償失。

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