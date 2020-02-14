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平交道事故頻傳！台鐵砸8億裝偵測器　雷達掃「地面30cm～3km障礙物」

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▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵平交道設備老舊。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局去年11月22日發生平交道事故，第一時間指稱是因小客車擅闖平交道釀禍，事後才確認是平交道故障。為有效減少事故發生，台鐵局投入8億元經費，安裝「平交道障礙物自動偵測系統」，只要是平交道範圍地面上30公分起到3公尺處，有障礙物都可透過雷達偵測，今年底將先啟用100處，明年底正式上路。

台鐵設備老舊狀況嚴重，去年因電車線斷裂等導致的事故有39次，平交道事故15件，導致6死4傷。去年11月22日一列自強號於台中新烏日站與成功站間，撞上一輛小客車造成事故，台鐵最初並未察覺是設備有異，還在官方臉書寫下「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」，事後才被爆料是平交道設備有異，挨轟是顛倒是非。

請繼續往下閱讀...

為改善老舊設備導致的行車事故，台鐵針對號誌、電訊、電力等三大面向進行更新工程，台鐵局電務處副處長劉裕庭表示，全台293處平交道，目前正陸續安裝「平交道障礙物自動偵測系統」，該系統可偵測地面上30公分起至3公尺處是否有障礙物。

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵花費8億裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

劉裕庭表示，由於行人若躺在平交道上，高度會很低，而大型吊車則是高度較高，因此才會設定在地面上30公分起至3公尺處，若偵測器發現有異，就會自動發報無線電訊號給司機，司機收訊後就會緊急處理。

劉裕庭表示，平交道上也會裝設大型方向指示器，告知其他車輛火車行駛的方向是北上還是南下，另外告警按鈕從2處新增成4處，閃光燈也增為雙面，在出入口都能讓用路人看到，知道有火車即將通過。平交道障礙物自動偵測系統從去年開始裝設，預計今年底將先試用100處，明年6月可陸續完工，明年底就會啟用。

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵裝設平交道偵測器。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵平交道將新增告警按鈕。（圖／台鐵局提供）

劉裕庭指出，台鐵辦理號誌聯鎖系統更新統包工程，預計今年3月可上網公告，另外「平交道防護設備更新工程」也在進行中，包含平交道遮斷機財務採購，平交道自動防護集中監視裝置及手動告警系統工程。

電訊方面，為改善通訊品質、流量，辦理行車調度無線電手機購置，已於去 9月10日決標，預計今年4月27日交貨；而96芯光纜佈放工程，第一環佈放工程已完成。

另外在電力部分，台鐵也針對電車線進行更新，於「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理「95MM2主吊線更新工程」，預計於今年底完工，可有效降低外物入侵的電車線斷掉的機率。

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