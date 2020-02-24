鑽石公主號19人已送檢疫所「目前無症狀」　預計3/7可解隔離！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日指出，鑽石公主號19名國人昨（23）日已送往集中檢疫所安置完畢，將接受嚴格隔離14天，目前均無症狀。而根據時間上來推算，隔離時間從下機開始算起，因此預計會隔離到3/7零時，如果都沒有症狀，就可以順利解除隔離。

根據指揮中心統計，目前國際間累計2,110例確診病例，分布於30個國家/地區；病例數以韓國763例、日本鑽石公主號644例(含本國籍5例)、日本147例、義大利132例及新加坡89例為多；病例中25例死亡，其中伊朗8例，韓國7例，鑽石公主號3例，義大利、香港各2例，菲律賓、法國、日本各1例。

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而依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診77,150例，較前日新增409例，其中9,915例重症，2,592例死亡。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲鑽石公主號19人已集中檢疫隔離，均無疑似症狀。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）