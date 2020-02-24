　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遠航惡意欠薪近億元　北市勞動局第三度重罰150萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠航公司積欠員工去年12月份及今1月份之薪資，累積欠薪近億元，台北市政府勞動局兩度重罰150萬，不過遠航位於期限日21日付清，勞動局24日表示，第三度重罰遠航150萬元，遠航至今遭開罰累計450萬。

勞動局指出，遠航公司1月份遭交通部正式宣布廢止民用航空運輸營運許可證，導致遠航公司飛航部份無法營運，但遠航公司迄今未辦理歇業，亦未資遣員工，持續欠薪。

針對遠航公司惡意欠薪，勞動局長陳信瑜一上任即於2月5日前往遠航公司，親自擔任窗口傾聽遠航員工訴求，2月7日即獲得員工回應，陸續向勞動局提起勞資爭議調解，參與調解的員工多達900餘人，勞動局已安排3月9日召開調解會議。

陳信瑜表示，若調解未果，遠航公司又未全面停止營業，員工將難以向勞工保險局申請工資墊償，屆時員工僅能向遠航公司提起訴訟，勞動局將主動協助提供訴訟補助，爭取勞工權益。

陳信瑜指出，嚴厲譴責遠航惡意積欠薪資，遠航如財務困難應聲請重整，或無法經營應申請解散；同時呼籲中央相關部會應針對問題源頭有所作為，例如追查負責人資金流向，而非僅依賴地方政府協助勞資對話、提供訴訟補助及持續進行裁罰，建議中央應積極整合相關權責機關專案處理，以保障勞工權益。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
快訊／暫停3、4月教召！國防部：已通令國軍各部隊
快訊／武漢又封城了！下午政策大轉彎：取消「外地人可出城」
吳宗憲鬆口劉真「已拿掉葉克膜」可能裝人工心臟：蠻嚴重的
他開車1千多公里載血友病童抵成都　今晚搭機回台
劉真若等不到換心　醫：還有2個選擇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國防部：已通令國軍各部隊　暫停3、4月教召

遠航惡意欠薪近億元　北市勞動局第三度重罰150萬

罷韓團體點名他是韓國瑜的打手　鄭照新講3遍「選舉已結束」：我像嗎？

高雄停文化公車、少收停車費...挨轟2套標準　鄭照新嗆：不怕政治性批評

災難降臨…「小粉紅堅持回台用健保」！　陳柏惟：費率應和國人有別

大甲媽是否如期遶境　盧秀燕：視疫情發展說不定會有變化

傅崐萁恢復黨籍案　江啟臣：國民黨需要朋友　但也需要制度

杏仁哥開吉了！告發「罷韓團體7人」尹立、陳冠榮違反選罷法　雄檢將分案調查

防堵群聚感染　游淑慧：國防部應暫緩教召

北捷文湖線試辦改內裝圖曝光　座椅提高包覆性、雙人改成三人座

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

快訊／國防部：已通令國軍各部隊　暫停3、4月教召

遠航惡意欠薪近億元　北市勞動局第三度重罰150萬

罷韓團體點名他是韓國瑜的打手　鄭照新講3遍「選舉已結束」：我像嗎？

高雄停文化公車、少收停車費...挨轟2套標準　鄭照新嗆：不怕政治性批評

災難降臨…「小粉紅堅持回台用健保」！　陳柏惟：費率應和國人有別

大甲媽是否如期遶境　盧秀燕：視疫情發展說不定會有變化

傅崐萁恢復黨籍案　江啟臣：國民黨需要朋友　但也需要制度

杏仁哥開吉了！告發「罷韓團體7人」尹立、陳冠榮違反選罷法　雄檢將分案調查

防堵群聚感染　游淑慧：國防部應暫緩教召

北捷文湖線試辦改內裝圖曝光　座椅提高包覆性、雙人改成三人座

賴統生11天了還沒醒…南市議員4要求「保護消防員」！消防局：嚴禁出勤坐後艙

聲林之王小天后艾薇搶報名「和泰公益夢想家」做好事還可領15萬獎金

南韓50萬民眾要求解散！　新天地教會喊冤：我們是最大受害者

吳青峰遭15年恩師提告起訴...唱片公司「還原始末」：深感錯愕及遺憾！

內馬爾單場兩黃禁賽　被質疑故意為回巴西嘉年華

玩膩駁二還有這！特搜高雄熱門打卡景點　還有超文青咖啡店

1.5萬日韓生將返台開學　潘文忠：指揮中心密切關注中

6搶1／洪一中關心是否會延賽 　吳志揚：有可能延賽

跨文化顛覆企業倫理教育　清大科管院結合外籍生玩出新高度

MCU新兵應廣3月下旬掛牌　今年力拼兩位數成長

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童有台灣身分證　陸委會：勿再亂傳！

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

陳時中禁醫事人員出國！他嘆：醫奴，可憐哪

滯陸台童想家…羅智強「紅了眼睛」

游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九該有分析能力

北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草

高嘉瑜談出國禁令：付出非理所當然

國軍祭出國禁令　警消不跟進

柯文哲笑：我們現在要「順時中」

柯、陳時中槓上！　黃珊珊回應了

更多熱門

相關新聞

微風驚傳裁員3成　北市勞動局：尚未收到通報

微風驚傳裁員3成　北市勞動局：尚未收到通報

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，不只觀光旅遊業大受影響，連百貨業也難逃其害。精品百貨業者微風集團開出百貨業裁減人力第一槍，外傳將裁減3成人力；對此，微風回應，是例行性的年度內部人力組織調整。對此，台北市勞動局表示，目前並未收到業者資遣、大解通報，也未收到勞方申訴，未來會密切留意後續發展。

遠航無預警停飛　董座張綱維重新限制出境8月

遠航無預警停飛　董座張綱維重新限制出境8月

遠航1.6億信託專戶即起受理登記

遠航1.6億信託專戶即起受理登記

遠航欠薪近億元　勞動局令2週內給付

遠航欠薪近億元　勞動局令2週內給付

遠航宣布大量解僱員工　勞動部：啟動代償基金付薪水、再追償墊款

遠航宣布大量解僱員工　勞動部：啟動代償基金付薪水、再追償墊款

關鍵字：

遠航勞動局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面