遠航惡意欠薪近億元　北市勞動局第三度重罰150萬

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠航公司積欠員工去年12月份及今1月份之薪資，累積欠薪近億元，台北市政府勞動局兩度重罰150萬，不過遠航位於期限日21日付清，勞動局24日表示，第三度重罰遠航150萬元，遠航至今遭開罰累計450萬。

勞動局指出，遠航公司1月份遭交通部正式宣布廢止民用航空運輸營運許可證，導致遠航公司飛航部份無法營運，但遠航公司迄今未辦理歇業，亦未資遣員工，持續欠薪。

針對遠航公司惡意欠薪，勞動局長陳信瑜一上任即於2月5日前往遠航公司，親自擔任窗口傾聽遠航員工訴求，2月7日即獲得員工回應，陸續向勞動局提起勞資爭議調解，參與調解的員工多達900餘人，勞動局已安排3月9日召開調解會議。

陳信瑜表示，若調解未果，遠航公司又未全面停止營業，員工將難以向勞工保險局申請工資墊償，屆時員工僅能向遠航公司提起訴訟，勞動局將主動協助提供訴訟補助，爭取勞工權益。

陳信瑜指出，嚴厲譴責遠航惡意積欠薪資，遠航如財務困難應聲請重整，或無法經營應申請解散；同時呼籲中央相關部會應針對問題源頭有所作為，例如追查負責人資金流向，而非僅依賴地方政府協助勞資對話、提供訴訟補助及持續進行裁罰，建議中央應積極整合相關權責機關專案處理，以保障勞工權益。

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