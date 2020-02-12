微風驚傳裁員3成　北市勞動局：尚未收到通報

▲微風集團董事長廖鎮漢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，不只觀光旅遊業大受影響，連百貨業也難逃其害。精品百貨業者微風集團開出百貨業裁減人力第一槍，外傳將裁減3成人力；對此，微風回應，是例行性的年度內部人力組織調整。對此，台北市勞動局表示，目前並未收到業者資遣、大解通報，也未收到勞方申訴，未來會密切留意後續發展。

微風集團驚傳將大幅資遣近3成，若以目前企業體超過千名員工估算，最多可能有2、300名員工陸續遭解雇。對此，勞動局主祕劉家鴻表示，還沒接獲通報，若營運上非得要解雇，必需要遵守勞基法相關規定，解雇的人數也有限制一定的數額，勞工該有的權益必須保障，希望雇主能站在保障勞工的立場，且不要有積欠工資、資遣費的情況。

若微風違法大量裁員，劉家鴻表示，要看其實際裁員人數，有沒有達到違反大量解僱勞工保護法，目前尚未收到任何大量解僱通報，或是資遣通報，也沒有員工來申訴，所以尚無法做出開罰動作，會盯微風後續發展，假如有員工來申訴，就會了解。

依據《大量勞工解僱法》規定，事業單位解僱勞工，若同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數未滿30人者，於60日內解僱勞工逾10人；同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在30人以上未滿200人者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數3分之1或單日逾20人。滿足上述之條件者，即違反大解法。