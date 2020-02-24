防疫、救經濟兩頭燒　陸發改委：將推針對性減稅降費措施

▲確保疫情衝擊中經濟社會運行、疫情後加快復甦，大陸將透過積極的財政政策、寬鬆的貨幣政策和減稅降費因應。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊大陸開年經濟社會運轉，目前已有多個國際研究機構，下調對華首季或全球的GDP預期，但做為中共「十三五」規劃收關之年，為確保各項發展目標可以實現，大陸國家發改委在今（24日）上午召開的記者會上，擬定三大重要工作方針，並表示會「繼續研究出台有針對性的減稅降費措施。」

根據路透社對全球40位經濟學家做的調達預測，2020年，大陸經濟成長率將降至4.5%，若防控有效，最快在Q2回升至5.7%；另據國際貨幣基金組織（IMF）22日發表的報告，將大陸2020全年GDP成長預期，較前次報告調降0.4%至5.6%，並下修今年全球經濟成長預期0.1個百分點。

▲疫情衝擊百工百業。（圖／達志影像／美聯社）

為確保防疫工作進行的同時，經濟社會能穩步運轉，大陸發改委、工信部、財政部、人社部、商務部、人民銀行等於今（24日）上午召開發布會。

發改委秘書長叢亮首先強調，為全面建成小康社會、收關「十三五」規劃、打好三大攻堅戰，目前整體經濟發展仍舊具備許多有利條件，包括「疫情改變不了中國經濟長期向好的趨勢」、「應急的政策措施正在積極的對沖疫情的影響」、「復工復產正常的生產順序在不斷修復」、「發展的潛力和政策儲備仍然充裕。」

他也提到下一部，中共中央將施行的重點工作，包括一是加大宏觀政策調節力度；二是做好已推出應急政策措施的實施；三是做好補短板，強弱項各項工作。

叢亮坦言，這次疫情確實對經濟帶來較大衝擊，包括春節期間消費、遲滯企業復工復產等。但他說，需要強調的是，這次疫情對經濟社會的影響是短期的，總體上是可控的，不會改變大陸經濟長期轉好的基本面；同時，政府「將繼續研究出台有針對性的減稅降費措施。」

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