醫事人員禁出國引反彈　柯文哲建議個案處理：去北歐都不會感染

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，中央宣布禁止醫事人員出國，引發醫事人員反彈。對此，台北市長柯文哲24日上午受訪表示，與疫情無關的沒有必要，強調平常心就好，到現在為止，疫情控制得還不錯。

對於醫事人員出國一事，柯文哲建議個案處理，老實講與疫情無關的（醫護人員），病理科什麼的，「平常心就好了，我倒覺得沒有必要」。柯文哲強調，「平常心啦，其實到現在為止，我們疫情控制得還不錯」。

對於部分縣市禁止公務員出國，柯文哲認為，要看去哪裡，如果要去美國可不可以，美國沒有疫情啊，去北歐都不會感染，只是有些國家去了回來要隔離14天，乾脆不要去好了，何必自找麻煩。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

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