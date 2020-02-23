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烏龍！北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草⋯根本沒入境台灣

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▲▼柯文哲曾要他出來面對。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲曾在臉書上要「胡析延」出來面對。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市21日公布失聯個案「胡析延」，經警政系統追查及北市府查證，北市民政局表示，已於23日確認該民眾身份。北市民政局表示，該男僅確實姓胡，但名字兩字都錯，他辯稱是因為字跡潦草，由於他並沒有在台灣，因此手機已經停話，導致聯絡不上，他僅是轉機，現在他人在廈門，完全沒有入境台灣。

民政局指出，中央及警政、移民署等相關部門調查比對2月12日當日入境航班之旅客名單後發現，確實有一位胡姓男子，他的護照號碼與「胡析延」所填列之護照號碼僅差一碼，經查發現，這位胡姓男子的戶籍地址，與「胡析延」填報之地址相似，路名、巷名、號名及樓層都相同，卻漏填「弄」，研判為同一人。

民政局指出，北市府前往胡姓男子戶籍地找尋線索，成功聯繫上其家人及本人。胡姓男子表示，自己常居廈門，2月12日由廈門飛台灣轉機舊金山，雖未入境，卻於轉機時被要求填報居家檢疫通知書，填報時因字跡潦草、資料錯漏，導致北市府無法聯繫。

民政局說明，胡姓男子確實為轉機旅客，現已從舊金山返回廈門，非屬北市居家檢疫對象，無需填寫居家檢疫通知書．但因其填寫資料錯漏，耗費眾多人力尋找失聯個案，為集中資源、有效管理居家檢疫者，籲請中央正視居家檢疫者管制問題，確實檢核入境旅客填寫之居家檢疫相關資料，避免類案再度發生。

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