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基市府人員明起禁止前往中港澳　林右昌召集相關局處落實防疫

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▲ 林右昌召集相關局處落實防疫 開學及居家檢疫關懷做準備。（圖／基隆市政府提供）

▲ 林右昌召集相關局處落實防疫，開學及居家檢疫關懷做準備。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，2月25日即將開學，基隆市長林右昌利用開學前最後週末假日，連續二日召集教育處、民政、社政、衛政、警政等相關局處召開整備防疫會議，除了為開學做準備外，並依中央指示，提前規劃完成整合局處共組之「居家檢疫關懷中心」配合中央政策，於3月1日正式上線。林右昌表示，基於降低感染風險，24日起禁止同仁請假出國前往中港澳地區。

林右昌表示，居家檢疫者14天不得外出，生活必然有許多不便，包括就醫、用餐、急難救助及垃圾清運等問題，身為地方政府，市府必須給予照顧、關懷及支持，林市長並強調，居家檢疫關懷中心整合各局處資源，也必須拉高層級，預計由副市長擔任召集人，並由綜合發展處長黃駿逸整合各局處資源，同時讓各相關單位之副局處長輪流進駐督導，依所屬業務提供協助或服務。

綜合發展處長黃駿逸表示，關懷中心專線已設置完成，相關單位任務編組也已分工完畢，將依中央流行疫情指揮中心指示，提前規劃完成，並於3月1日開始於災害應變中心運作。

黃駿逸說，為了因應25號開學日，林市長也特別關心各校防疫準備情形，預計24日上午八點半於教育處召開校園防疫視訊會議，對各校情形做最後確認，並前往校園視察相關防疫工作是否確實。

另外，林右昌表示，基於降低感染風險，24日起禁止同仁請假出國前往中港澳地區，以及由行政院和中央防疫中心規定之一、二、三級旅遊警戒的國家，「中央地方一條心，請大家共體時艱。」

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