基隆鐵支路爆紅「白肌妹D罩卻無罩」　全程沒戴怕「疫」發不可收拾

▲基隆鐵支路「泰妹D罩卻無罩」，病毒攻擊性器官怕「疫」發不可收拾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因網路影片爆紅的基隆私娼寮「鐵支路」，當地最大色情業者「崔姬」，而遭警方掃蕩收店。不過因為太有名氣，殺頭生意有人做，接手崔姬的店繼續營業，毫不懼怕司法機關查緝。日前警方接獲線報後前往查緝，查獲身材火辣的6名泰國籍女子現場賣淫，而且發現都是「無罩上陣」，讓員警擔憂新冠肺炎在賣淫過程中近距離傳播。

原遭取締關店的龍安街，俗稱「鐵路街」崔姬的賣淫店有人接手繼續經營；趁防疫期間，以為警方無暇取締，繼續色情交易及皮條客拉客。基隆警方獲報即規劃部署查緝淨化風氣，並於防疫期間，除了員警密閉空間查緝時，全程戴上口罩外，因有研究指出冠狀病毒以攻擊男性性器官為主，取締色情也兼具防疫。

▲ 基隆鐵支路情色業者遭查緝。

以崔姬為首的賣淫集團被掃蕩後，有業者接手持續經營色情交易，同樣打著「20分鐘1000元」的超低促銷價，趁著防疫期間，以為警方無暇他顧，有法律假期，因此偷偷仲介6名「D罩杯」的泰國籍女子賣淫，各個身材火辣，因基隆「鐵支路」私娼寮，在網路爆紅，尋芳客接踵而至。

警方現場掃蕩賣淫，查獲6名「D罩杯」泰女帶出房間排排站。在外的尋芳客看到這D罩杯以上胸器，而且皮膚白皙、輪廓深邃，不禁大嘆「可惜了！」

經調查6名「D罩杯」泰女每天接客超過60人，而且交易全程沒戴口罩，也沒過濾尋芳客中港澳旅遊史，警方訊後將6女送移民署遣返。

不過令人傻眼的是20小時後，基隆警南榮派出所警方又在「鐵支路」同區域另一間私娼寮，查獲2名台籍女子也是「無罩」接客，訊後依妨害風化罪嫌移送基隆地檢署法辦。

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▲ 基隆鐵支路情色業者裝設多支監視器企圖躲查緝。