又有3人痊癒！指揮中心宣布：案4、5和12例出院了

▲莊人祥表示，案4、5和12例今天已出院。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布好消息，案4、5和12例今天已出院，加上之前案1、11，目前已有5人出院。另外，原本案9已「二採陰」可安排出院，指揮中心表示，因病情仍反覆，還無法解除隔離。

案4是一名北部50多歲女性，1月13日至15日去武漢旅遊，未曾去過華南海鮮市場，也未出現明顯發燒症狀，該病例22日開始咳嗽，25日咳嗽症狀加劇，並自廣州入境。機上全程配戴口罩，並在填寫入境健康聲明卡時，主動通知機場檢疫人員，由機場後送負壓隔離病房，26日確診。

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案5為中部50多歲女性， 是去年10月下旬到大陸武漢工作，沒有華南海鮮市場活動史以及禽畜接觸史，1月20日返台，25日出現發燒、肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治隔離病房，27日確診。指揮中心表示，該例是與案1同機返台，座位差20多排，研判早在武漢就已感染，爾後其丈夫也受感染（案8）。

案12是一名40多歲男性，12月至武漢工作，1月17日前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，4日就醫。

指揮中心監測應變官莊人祥向《ETtoday新聞雲》指出，案4、5和12例今天都已出院。不過，17日指揮官陳時中表示，其中案9「二採陰」，已可安排解除隔離、出院。指揮中心說明，該例病情反覆，因此還無法解除隔離。



