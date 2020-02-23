到武漢參加活動！夫妻意外染病...回家10天內「一家8口全確診」

▲河南日前發生家庭群聚感染事件。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，河南省鄭州市近日發生一起「家庭聚集感染」事件。一對夫妻1月22日前往武漢參加活動，返家後竟出現發熱症狀，隨後雙雙被驗出染上新冠肺炎，而其兒子、女兒、孫子、外孫女、兒媳、女婿等6人也陸續被確診。

據北青網報導，鄭州市疾控中心日前通報，本月鄭州市金水區發生一起聚集感染疫情，經省、市、區三級專家組聯合調查初步認定，該起事件為「家庭傳播」，且傳播者是一對夫妻。

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）

據悉，該對夫妻從武漢參加活動回家後，分別於1月31日和2月1日出現發熱症狀，直到2月2日兩人才同時到定點醫院就診。隔天，經實驗室檢測，兩人均為新型冠狀病毒肺炎的確診病例，隨後10天內，其兒子、女兒、孫子、外孫女、兒媳、女婿也相繼被確診。

鄭州市疾控中心表示，事後對8名確診病例進行調查後發現，除了首發的夫妻之外，其它6人均無武漢旅居史，只因與首發患者有生活上的接觸而被傳染。目前，7人已治癒出院，1人則還在繼續治療中。

對此，專家認為，在本起聚集性疫情中，首發病例的夫妻從武漢返回鄭洲到確診，期間近10天的時間「隱匿性較強」，因此容易傳染給其他密切接觸者。

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