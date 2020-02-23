疫情還在燒！網喊停辦「3月大甲媽遶境」　指揮中心曝1原因：沒禁大型集會

記者賴文萱／台北報導

年度盛事大甲媽9天8夜遶境將於3月19日起駕展開，但如今新冠肺炎疫情仍持續延燒，不少人擔憂這場動輒上百萬人的國際級活動恐會增加傳染風險，就有網友在鎮瀾宮臉書留言希望慎思取消遶境。對此，中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，因為台灣現在社區感染的機率還是低，目前沒有禁止相關大型集會活動；但指揮官陳時中補充，會根據狀況隨時做調整。

▲疫情持續延燒，3月大甲媽祖繞境因人口密度高，讓不少人相當擔憂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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今年大甲媽遶境時間在鎮瀾宮董事長顏清標等人上香擲筊後，決定在3月19日晚上11點5分起駕，28日回鑾，這項被喻為世界三大宗教盛事的遶境活動，參與信徒加上沿途擺香案祭拜的人數上百萬人。但在新冠肺炎疫情尚未解除之際，不少網友湧入鎮瀾宮臉書上留言，雖然遶境在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂，應該慎思取消遶境。

▲指揮中心目前尚未禁止大型集會活動，但陳時中表示，會根據疫情隨時調整。（圖／記者黃國霖攝）

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，因為現在台灣有社區感染的機率還是低，所以目前沒有禁止大型集會，但有對外公告辦理大型集會的指引，提醒需要注意哪些地方，希望主辦方給予參與者適當的注意與協助，例如，在會場裡頭要注意是否有人有呼吸道的症狀，若有出現症狀就不要再參加。

不過，指揮官陳時中則語帶保留，強調指引根據傳播狀況都會變，指揮中心會根據狀況隨時來做調整。顏清標日前受訪時表示，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，歡迎大家一起參與遶境，一起跟著媽祖走出人情味。

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