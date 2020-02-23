柯文哲、陳時中為「第24例」互槓　侯友宜：中央地方一條鞭不需對立、口水

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲呼籲公布第24例確診新冠肺炎「北部女」的詳細地點，與衛福部長陳時中槓上。對此，新北市長侯友宜23日受訪時強調，防疫不分你我，共同的敵人是武漢肺炎，「中央跟地方是一條鞭，不需要對立、衝突、口水」。

針對確診「第24例北部女」的詳細位置，衛福部長陳時中強調地方政府一定會知道確診者資料，柯文哲22日稱「其實沒有，我就不知道」、「我不知道詳細內容」，隨即遭陳時中怒批，地方首長不能這樣推卸責任，第一手相關的事情應該去進行，而不是在上面講「他們不知道」，把責任推給其他縣市，他聽了不是很高興，「首長要扛起責任，不該害到其他首長。」

對於柯文哲的發言稱「台北不知情」，是否是在牽拖新北市府，侯友宜23日回應，他在防疫作戰只有一個原則，就是中央跟地方的所有指揮一條鞭，因為防疫不分你跟我，「台灣很小，防疫面對的共同敵人就是新冠肺炎，不需要對立、衝突、口水」。

至於是否贊成要公布案例所在地，侯友宜則強調，他是刑警出身，帶隊打仗四十年，唯有同心齊力才能打勝仗，「中央怎麼規定，我怎麼做，我不但做到位，更應該補位，看不到的我一定建議中央，是不是怎樣會更好，就像我建議口罩實名制一樣，也謝謝中央採納，這就是中央地方一起打拚。」

其他人也看了這些...



►「我們都會好好的」華航深夜送19人返台 機長廣播暖哭上萬網友

►小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣

►南韓出現第4例死亡 激增123例確診「全國累計556人感染」



更多熱門新聞...

►蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊 陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

►侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

►柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！