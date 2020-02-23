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兩會延期後...港媒：博鰲論壇也因疫暫緩　陸400場大型活動受影響

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▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，大陸國務院總理李克強28日將出席主旨演講。2019博鰲亞洲論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇年會每年於海南博鰲舉行，是大陸年度四大主場外交活動之一。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

繼中共政權年度大事「全國兩會」確定延期後，香港《南華早報》今報導，每年在海南舉辦的博鰲亞洲論壇年會，也將因此暫緩，成為首個受到衝擊的中方大型主場外交活動。根據統計，2到3月之間，大陸共有超過400場大型展覽、論壇活動，因新冠肺炎疫情影響而取消或改期。

《南華早報》報導稱，據熟悉詳情的消息人士指出，2020年的博鰲論壇原定3月24日揭幕至27日止，但因為疫情之故決定暫緩。報導還提到，今年2月間，全大陸共有177項展覽活動宣布取消或改期，包括上海國際智慧工廠展暨工業自動化機器人展覽會、廣州國際專業燈光音響展覽會等，而3月間則有262項展覽活動可能延期或變動。

▲▼大陸兩會在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲全國人大、政協兩會是中共政權制定年度工作方針的頭等大事，但因疫情影響，日前人大委員長會議宣布提案延期。圖為2019年兩會在北京人民大會堂召開，會議後代表們散場情況。（圖／記者陳政錄攝）

目前，新型冠狀病毒肺炎共造成全大陸7萬7,018人確診，2,444人死亡，雖多數地區從2月10日起陸續復工，但因疫情持續、醫護物資難以補足，拖延企業復工進度，疫情較嚴重的地區，也下達延後復工的指令，如湖北省復工日期已三度延後，目前規定不得早於3月10日復工。

據了解，博鰲亞洲論壇於2001年成立，以海南博鰲為年會永久舉辦地，去年（2019）主旨為「共同命運、共同行動、共同發展」，廣邀各國產、官、界代表與會，是大陸年度四大主場外交活動之一；台灣方面，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長曾多次率工商界人士，赴陸參加，並於去年會見大陸國務院總理李克強，提及兩岸共同市場的打造。

除博鰲論壇以外，中央社報導，包括中國國務院發展研究中心在北京舉辦的「中國發展高層論壇」，還有其他如「中國債務資本市場峰會」也均拍板延期；原擬4月初舉辦的北京國際汽車展覽會也將延期，同月中旬的中國進出口商品交易會（廣交會），也可能延期或縮減規模。

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