華南海鮮市場非病毒發源地！　浙江疾控中心曝「4成果」：研究已有進展

▲有研究人員認為，華南海鮮市場並非病毒發源地。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，病毒源頭也指向位於武漢的華南海鮮市場；不過，日前有學者研究後發現，武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其它地方傳入。另外，浙江省疾控中心昨（22）日晚間也發布「4項成果」消息，並表示研究已有新的進展。

中新網日前援引中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站消息，該園聯合華南農業大學和北京腦科中心，收集了全球共享到GISAID EpiFluTM數據庫中，覆蓋四大洲12個國家的93個新冠病毒樣本基因組數據，並通過全基因組數據解析發現，武漢華南海鮮市場並非新型冠狀病毒的源頭。

研究人員指出，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品單倍型都是H1，以及其衍生單倍型H2，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關，因此認為，華南海鮮市場的新冠病毒是從其它地方傳入，接著在市場發生快速傳播的現象。

另外，研究還顯示，新冠病毒在2月12日前發生過2次明顯種群擴張，一次是去（2019）年12月8日，另一次種群擴張發生在1月6日。該結果暗示，病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快擴散。

▲新冠肺炎疫情持續升溫。（圖／路透社）

事實上，《澎湃新聞》先前就有報導，中國學者在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的一篇最新論文指出，追蹤發現第一批41個確診病例中，有13人與華南海鮮市場無接觸，27人到訪過海鮮市場。在第一批確診病例中，最早發病的前4名感染者，3人未曾到過華南海鮮市場。

該論文的第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林當時表示，「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。新型冠狀病毒起源是多源性。」他懷疑，病毒有較大可能來源於野生動物，但還不能確定。

此外，浙江省疾控中心昨日晚間也發布消息，稱與浙大一院、杭州醫學院（省醫科院）等與企業合作，進行疫苗的研發，在滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗等多條技術研發路線。

浙江省疾控中心表示，目前研究已取得進展，包括在滅活疫苗研發上，已初步完成疫苗研製用毒種種子批的建立；重組蛋白疫苗研究方面，經第一批預實驗小鼠測試，已產生抗體；mRNA疫苗研發已進入動物實驗階段；重組腺病毒載體疫苗研發上，開始進行重組病毒的擴增培養，將於近期開展動物實驗。

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