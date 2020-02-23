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護理師睡醫院26天...送完病人路過家門　夫抱9個月兒蹲路邊陪吃飯

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▲湖北十堰鄖西縣城關鎮一位護理師。（圖／記者任珈萱攝）
▲江世娥和家人蹲在路邊吃飯。（圖／翻攝自新浪網）

實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，第一線的醫護人員真的是最辛苦的。湖北十堰鄖西縣城關鎮一位護理師於19日中午轉送病人後，在回程的途中，剛好經過家門口，由於想看看孩子，但因不能靠家人太近，所以便蹲在路邊吃飯，至於老公則是抱著兒子，並在一旁遠遠蹲在旁邊，默默等她吃完。

這位鄖西縣店子鎮中心衛生院的護理師叫江世娥，那天路過家門時，因為思念家人，所以去看看他們；而她的婆婆也堅持讓她吃完餃子再走，所以就蹲在路邊用餐，同時讓老公和9個月的兒子在原地陪她吃完。

江世娥從大年初二以來，已經工作了26天沒有回家；也因為這樣，不能靠近家人，更不能抱抱9個月的兒子，往往只能遠遠打招呼。而那天也是20多天以來，第一次和家人相見。

江世娥表示，才25歲的她是妻子、是母親、是兒媳、也是一名普普通通的醫護人員，哪有什麼英雄，不過都是像她一樣的普通人和他們背後一整個家庭；他們挺身而出，不是無牽無掛，也不是無懼無畏，只是在關鍵的時刻，選擇了勇敢，只是在需要的時候，選擇了擔當！

十堰市急救中心主任劉家敏也表示，十堰1500多名醫護急救人員，除夕以來一直堅守山鄉防控一線，好多人都比我們還辛苦，我做的都是份內的事。

▼畫面好感人。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

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