中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

▲ 長樂會發起「中華航空」正名請願。（圖／華航提供）



實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，不少國家陸續限制中國航班入境，不過先前卻傳出中華航空無故遭義大利禁止入境的消息。對此，「大華府與東灣台美人長樂會」（Taiwanese American Senior Society - East Bay & Washington DC）發起正名請願活動，向台灣政府呼籲，希望中華航空能正名為台灣航空，以避免類似情況再度發生。

「大華府與東灣台美人長樂會」近日在請願網站「change.org」發起「支持將『中華航空』正名為『台灣航空』」請願。長樂會說明，從中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病正急速擴散中，世界各國為了避免被病毒入侵，紛紛禁止中國人或由中國出發的班機入境。 長樂會指出，由於中華航空（China Airlines）英文名稱中包含China，經常被誤會是中國籍航空公司，這次新冠肺炎事件也為中華航空造成不小的困擾。

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長樂會舉例，像是義大利政府就曾在1月30日暫停華航班機往返；越南政府也曾一度拒絕台灣所屬的班機入境；菲律賓更在10日以「一個中國」政策，禁止台灣籍旅客入境，「由於目前全球已有近百個國家針對中國採取特殊入境管理措施，為了向世界宣揚台灣與中國無關聯，台灣所有涉外單位正名為『台灣』已刻不容緩。」

長樂會最後向總統蔡英文建議，先從不需要公投或修憲的國內外正名工作，一步步推動。在肺炎疫情正持續延燒之際，把「中華航空」正名為「台灣航空」是眼下最急迫、優先的工作，「雖然華航正名並非容易的工作，除了確認識別，影響營運經濟外，還有維護「航權」等問題，但是有志者事竟成，以台灣政府堅韌的能耐，一定能克服困難。」至截稿為止，已獲得超過8500人連署。