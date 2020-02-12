台灣燈會后里燈區首度設「自動回收機」　賞燈做環保賺回饋

▲光釆奪目的台灣燈會主燈，每天都吸引數十萬人次參觀。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會后里主展區展至23日，台中市政府環保局在后里森林園區設置自動回收機，遊客只要投入10個寶特瓶或8個鐵鋁罐，即可在悠遊卡內儲值1元回饋金，如果投入瓶罐數未達儲值門檻也會累計，環保局表示，這是首度在大型活動中試辦，若是成效不錯考慮廣設。

▲11號服務處旁設有第二代智慧回收機。

有史以來規模最大、時間最長的台灣燈會已經登場，每天都吸引數十萬人次參觀，遊客賞花燈時難免帶瓶飲料在身上，喝完的瓶瓶罐罐該往哪裡丟？環保局今年首度在燈會上設置自動回收機，遊客不但隨手做環保，還可拿回饋金。

▲自動回收機設置於后里森林園區11號服務處。

環保局長吳志超表示，民眾除了將飲料瓶丟進資源回收桶之外，也可拿到后里森林園區11號服務處(鄰近內東路)，丟進旁邊的自動回收機，手持悠遊卡感應，投入10個寶特瓶或8個鐵鋁罐，就可儲值1元回饋金，若投入瓶罐數未達儲值門檻，回收機會自動累計，下次達到設定容器數就會儲入回饋金。

環保局說明，民眾投入瓶罐前，先倒乾內部液體，保持瓶身完整，不壓扁， 2000cc以下的寶特瓶(PET)、一般鐵、鋁材質飲料罐等容器都可以投入回收機，每人每次限投10個，累積投入20個，即可兌換阿罩霧培養土，累積30個，可換精美宣導品，數量有限，換完為止。

此外，回收兌換攤位提供環保杯租賃服務， 50元租1個，限當日使用，民眾歸還後，即退回50元，燈會期間至23日，每天下午1點半到晚間9點半，環保局呼籲民眾隨手做資源回收，維護燈會環境整潔。

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