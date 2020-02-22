　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲不少人看到噴霧瓶就失控！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

民眾出入公共場所，酒精消毒成了必備動作！不過一名3C店員哥透露，日前看到阿桑跑進來，眼睛直盯著桌上噴霧，下秒狂噴搓揉，正當原PO想上前解釋時，阿桑卻快速落跑，真相超爆笑，「那是我擦拭螢幕的清潔液啦！」引發眾多網友笑炸，「台灣阿桑正常發揮！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享在3C門市上班的日常，傻眼直呼這一陣子常看到客人來逛賣場，會拿起桌上的噴霧罐猛噴一番，「每天這種客人都會遇的到，我也習以為常，走了也就算了…」

請繼續往下閱讀...

不過，昨（21）日有一位阿桑莫名闖進來，以迅雷不及掩耳的速度，一樣拿著噴霧往手上噴，接著熟練反覆搓揉。基於服務業，原PO上前詢問，「有需要找什麼嗎？」阿桑卻頭也不回跑出去，看著對方奇葩的背影，他忍不住搖搖頭笑虧，「本來想跟她說，那個不是消毒酒精，那是我擦拭螢幕的清潔液啦！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲連擦玻璃的清潔液，都被誤認成酒精！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

爆笑真相一曝，掀起7千多名網友笑歪，「下次放自來水好了」、「反正她只是噴心理安慰的」、「換成沙拉油」、「台灣阿桑正常發揮」、「準備一罐氨水稀釋液放著吧，她說不定會喜歡那個味道」、「下次放漂白水」、「這麼沒禮貌的，就把口水省下來吧」。

不少苦主也分享，「我是瓶子裡裝肥皂水被拿去噴」、「我們店放去漬油，客人也是亂壓」、「今天也遇到，我就直接說那不是酒精，立馬放下來」、「有次我正要擦玻璃，把玻璃清潔液放旁邊，有位阿姨當成消毒酒精噴手」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
體溫35度簽病危書！女老師確診感染　曝住院28天「辛酸歷程」
魔術師曝隔離首日生活！「機場→病房」高規過程：指揮中心太厲害
台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

FB直播賣口罩「100片1500元」狂吸6千人搶標！直播主：我敢開，還怕被抓嗎

狂咳1個月！追問病患認了「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒：這什麼狀況？

他問兩岸一旦開戰「願意上戰場的人有多少？」　鄉民熱議吵翻

獨／鼻地大師國動張葦航結婚！經紀公司證實「聖誕節已登記」　 粉絲：張家夫妻成真了

熱炒店突「月薪變日薪」　他震驚喊苦：還有房租學費...反被店長酸自私

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

木曜雙姝「溫妮vs泱泱」他好奇：前正卻選後？　男粉揭她完美女神一面

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

熱炒店突「月薪變日薪」　他震驚喊苦：還有房租學費...反被店長酸自私

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

木曜雙姝「溫妮vs泱泱」他好奇：前正卻選後？　男粉揭她完美女神一面

蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊　陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

開學前夕搶先六都　中市府免費為全市校車、幼兒園車消毒

玉里天主堂倉庫失火幾全毀！　神父劉一峰心痛仍自勉勇敢面對

「請問今晚住誰家」藝人無預警登台獻唱　三好飯店新人超驚喜

疫情衝擊大！高雄老字號餐廳祥鈺樓撐不住　2月底暫時歇業

快訊／台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃

日駐台代表致謝蔡英文　敬佩台灣防疫模式！盼日台攜手共度難關

月經後是減肥黃金期！瘦身必知的6個常識　吃太少反而會復胖

UBA／艱難的250公尺　台師大8強的第一步

香港包機飛鑽石公主號接人　2人落地就發燒…1人確診新冠肺炎

香港計劃用「超級電腦」抗疫！17年前SARS追出2.6萬名接觸者

看《想見你》想吃許光漢的白糖粿！　紅到登熱搜「美食用途」藏少女心

23日至26日空品差　中市府呼籲：少外出做劇烈運動

被問老婆丁文琪什麼時候生　林宥嘉冷回：「我不會說」！

肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」聖品，用了超有感

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

病毒專家：台灣已明顯社區感染

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

菲律賓只3例1死　當地台人爆真相：我不信

他勸台人不用笑南韓：接著有掃墓、遶境

浙台商父節目喊冤　陳時中：反而標籤化

浙江台商3家人無症狀　指揮中心釋疑

棄台大電機！高三弟「改拚生科」他搖頭

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

北部女「指標確診」爆家庭傳播　專家：病毒恐突變

日韓旅遊建議　升高為第二級警示

鑽石公主號包機回台　陳時中行程曝光

更多熱門

相關新聞

新北市場全消毒　租金8折緩衝擊

新北市場全消毒　租金8折緩衝擊

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，新北市政府市場處於1月29日啟動市場消毒作業，並針對38座公有零售市場及121處集合攤販加強宣導自主配戴口罩、勤洗手、落實健康管理。市場處表示，除針對環境面進行防疫外，也建置網路購物專區，並提出減免2成攤位使用費之紓困措施。

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

酒精乾洗手下殺3折！最低169元起

酒精乾洗手下殺3折！最低169元起

180元酒精一噴「味道像米酒」

180元酒精一噴「味道像米酒」

陳時中、潘文忠寫信給家長　645萬片口罩備好了！

陳時中、潘文忠寫信給家長　645萬片口罩備好了！

關鍵字：

噴霧清潔液酒精消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」　最後堡壘蔚山區

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面