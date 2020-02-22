阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

▲不少人看到噴霧瓶就失控！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

民眾出入公共場所，酒精消毒成了必備動作！不過一名3C店員哥透露，日前看到阿桑跑進來，眼睛直盯著桌上噴霧，下秒狂噴搓揉，正當原PO想上前解釋時，阿桑卻快速落跑，真相超爆笑，「那是我擦拭螢幕的清潔液啦！」引發眾多網友笑炸，「台灣阿桑正常發揮！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享在3C門市上班的日常，傻眼直呼這一陣子常看到客人來逛賣場，會拿起桌上的噴霧罐猛噴一番，「每天這種客人都會遇的到，我也習以為常，走了也就算了…」

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不過，昨（21）日有一位阿桑莫名闖進來，以迅雷不及掩耳的速度，一樣拿著噴霧往手上噴，接著熟練反覆搓揉。基於服務業，原PO上前詢問，「有需要找什麼嗎？」阿桑卻頭也不回跑出去，看著對方奇葩的背影，他忍不住搖搖頭笑虧，「本來想跟她說，那個不是消毒酒精，那是我擦拭螢幕的清潔液啦！」

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▲連擦玻璃的清潔液，都被誤認成酒精！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

爆笑真相一曝，掀起7千多名網友笑歪，「下次放自來水好了」、「反正她只是噴心理安慰的」、「換成沙拉油」、「台灣阿桑正常發揮」、「準備一罐氨水稀釋液放著吧，她說不定會喜歡那個味道」、「下次放漂白水」、「這麼沒禮貌的，就把口水省下來吧」。

不少苦主也分享，「我是瓶子裡裝肥皂水被拿去噴」、「我們店放去漬油，客人也是亂壓」、「今天也遇到，我就直接說那不是酒精，立馬放下來」、「有次我正要擦玻璃，把玻璃清潔液放旁邊，有位阿姨當成消毒酒精噴手」。

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