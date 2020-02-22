▲▼ 光陽環島守護保安林，台東「都歷」淨灘植樹一起來。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



微風清拂、倒影婆娑，林務局與光陽工業股份有限公司合辦的環島守護保安林活動，22日到台東縣成功鎮都歷海灘，各地響應的輕檔車車友、台東林管處同仁、都歷部落與成功三民社區居民及攜家帶眷熱情的民眾近200人齊聚在都歷海灘及第2514號防風保安林，一起植樹、護樹和淨灘活動。

成功鎮都歷海灘原來即是當地阿美族部落－都歷部落的重要傳統採集區域及傳統祭儀—海祭的地點。由於海灣環境靜謐，天氣晴朗及適宜的潮汐條件時，就可拍出波光粼粼映射出湛藍天空及人像的無敵美照。因此，近年來也吸引了許多衝浪客及遊客前往；也不免帶來影響及垃圾，所幸在地的都歷部落居民主動參與海岸防風林及沙灘環境的巡護，並協助清理垃圾。

為了提醒民眾美好環境需要用心呵護，台東場次的環島守護保安林活動特地選在都歷海灘辦理，因為環繞海灣的防風林正是編號第2514號保安林，加上當部落長期參與協力守護環境的深層意涵，此次活動一推出就獲得熱烈迴響，包含光陽公司所號召之車友與當地民眾、遊客等，現場200人一同攜手清除海灘廢棄物及垃圾，並於防風林帶外緣栽植木麻黃、林投、海棗等苗木共1000株，也對既有的木麻黃進行側枝的修整，希望能促進林木的生長並強化防風功能。

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