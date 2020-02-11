一天環島不是夢！西高鐵、東快鐵⋯北高花東「任2點旅行時間90min↓」

▲高鐵南延計畫正在進行中。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部鐵道局完成「全國高快速鐵路網整體規劃」，去年11月19日陳報交通部。鐵道局長胡湘麟表示，未來全台鐵路將以西部高鐵、東部快鐵為主軸，台北到左營、左營到台東、台東到花蓮、花蓮到台北旅行時間都可縮短至90分鐘內，4個90分鐘、全國6小時就可環島。

胡湘麟表示，全國鐵道路網完工後，全台任何兩點都可在90分鐘的抵達，包括台北到左營、左營到台東、台東到花蓮、花蓮到台北旅行時間，只要70到90分鐘就可完成，鐵道旅遊將成為國內最輕鬆的玩法。

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胡湘麟表示，目前南迴快鐵、台中海線雙軌化等計畫的可行性評估都正在進行中，而兩大高鐵延伸案，往南延伸屏東的計劃已陳報交通部，北宜高鐵則在辦理環評的替代方案中。

胡湘麟也指出，鐵道技術研究及驗證中心工程正在進行中，該計畫經費41.76億元，目前法治層面的法治條例已完備，硬體工程部分將於今年底完成，預計年底就會有人員進出，上半年將完成董事會設立，年中陸續會完成相關作業。

▲全國鐵路網計畫。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，「全國高快速鐵路網整體規劃」包含五項主要工作，分別是「環島高快速鐵路網，高鐵往南往東延伸，東部升級快鐵」、「新增路線達成運輸走廊分流，雙軌化、電氣化增加調度彈性」、「樞紐車站TOD將高鐵、臺鐵及捷運串聯成網」、「發展鐵道觀光」及「推動鐵路立體化兼顧都市發展需求」。

於此架構下，鐵道局刻正積極辦理高鐵延伸屏東可行性研究、北宜直鐵替代方案(高鐵延伸宜蘭)綜合規劃、東部快鐵可行性研究、基隆輕軌綜合規劃及臺鐵海線雙軌化可行性研究等相關作業，期能儘快達成全國鐵路網6小時串聯環島的目標。