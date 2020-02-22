累計433例全境淪陷！他勸台人「不用笑南韓」：接著有台商掃墓、媽祖遶境…

▲遶境活動總吸引許多信徒參加。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）日韓確診人數迅速攀升，尤其是南韓22日新增超過百起案例感染新冠肺炎，全國累計人數來到433人，連最後堡壘蔚山區都遭一名大邱女攻破，消息被轉貼到PTT，引發一陣譁然。不過就有網友在PTT上回文，點出接下來還有台商清明掃墓、媽祖遶境等活動，直呼「根本不用笑南韓。」

這位網友在PTT的Gossiping板上回文該則新聞消息，文中表示，「根本不用笑南韓，你台灣再來是台商清明掃墓，現在中國還有五個航點飛台灣，五個哦！」而且這波結束還有大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境，「誰來阻止？你各位還不趕快打電話反應，趁現在快點引起廣大輿論壓力！拜託大家了。」

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▲原PO認為掃墓也很危險。（示意圖／記者湯興漢攝）

看到貼文後，許多人紛紛有同感，「媽祖遶境真D可怕」、「這波遶境結束以後，不知道會多多少」、「大甲媽祖遶境絕對引爆」、「不要再掃墓啦！今年掃祖先，明年掃自己」、「你少說了228連假去日本韓國的」、「我還是乖乖躲在家。」不過也有網友發表自己的看法，認為，「有居家檢疫14天的規定，不會隨便擴散，旅日韓的才是未爆彈」、「不要販賣恐慌，芒果乾吃太多膩」、「遶境是戶外……」

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