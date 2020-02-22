菲律賓目前只3例1死！當地台人曝IP喊「我不信」　爆FB上看到真相…超驚悚

▲新冠肺炎爆發，菲律賓馬尼拉機場人員紛紛戴上口罩。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，現在各國紛紛拚防疫工作，希望減少病例。其中，菲律賓只有3例，讓人嘖嘖稱奇，認為是天氣優勢。不過就有一名身在菲律賓的網友表示，他不相信只有3例，「菲律賓只有3起？我是不太相信，光刷我臉書的菲律賓人好幾個死了，怎麼死的醫生恐怕沒說事實。」話題引發熱論。

日前有鄉民在PTT的Gossiping板上爆卦「菲律賓的武漢肺炎防疫」，說台人一直自豪台灣防疫不錯，但菲律賓從之前3確診1死亡後，就沒爆過確診，而且菲國民幾乎都沒人在戴口罩，「重點是沒再爆疫情過。」這位鄉民也說，一定會有很多人會質疑是菲律賓沒去驗，但他認為並非如此，「他們直接封掉所有來自中國的任何航班，然後只要是中國人，入境再隔離14天。」

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也就是說，不管是哪國人、甚至是菲國國民，從疫情區就是沒飛機可搭，只能從大陸搭機到別國，先隔離14天，然後再轉機一次入境菲律賓、再次隔離14天，「被隔離了28天，你覺得菲國需要戴口罩嗎？」

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▲菲律賓馬尼拉國際機場，旅客和員工都戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

但就有人在菲律賓的網友回文反駁，「菲律賓，一個不怕死的國家，目前在菲律賓跑路的我來分享一下」，說對於菲律賓對外宣稱只有3起案例，他覺得不太相信，「光刷我臉書的菲律賓人，好幾個死了，怎麼死的醫生恐怕沒說事實。」

原PO認為，他不敢說菲律賓有沒有隱匿，但一旦公布，絕對會打擊到當地博彩業，更不用說衝擊菲律賓經濟，「就我每天這樣跑KTV，現在KTV都沒啥人去了，大家都害怕。小姐天天私約我，平常要3000，如今1000也好。」

接著他還說，「你說菲律賓不戴口罩，他們買得起嗎？從100P炒到700P，你有貨你要賣中國人700，還是賣菲律賓人200、300（P為菲律賓貨幣單位，比索，100P約新台幣60元、700P約新台幣420元）。」最後原PO直呼，「菲律賓3例？騙嗎？好幾家中國公司一有咳嗽就關起來，一旦傳出，公司無法運作了」，認為菲律賓疫情比想像中嚴重。

看到貼文後，其他人也紛紛附議，尤其看到這位網友的發文IP位置確實在菲律賓，覺得取信度頗高，「我也覺得菲律賓可能不止這樣，但是心裡希望數據是真的，希望少點人被這種病毒侵襲」、「IP位置正確，我信你了」、「比較相信這篇」、「這篇我信了」、「不驗，就沒有病例啊」、「IP正確，原篇一看就知道想帶風向」、「這篇邏輯正確。」

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