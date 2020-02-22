病毒會左去右回？日大臣得意秀鑽石公主號防疫照　網一看氣炸：腦殘嗎

▲有網友抓包鑽石公主號的隔離分流通道，根本是進同一個房間。 （圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

從大陸湖北省蔓延全球的新冠肺炎疫情，至今仍持續擴散中，被視為是「公衛大國」的日本，這次防疫表現荒腔走板，讓全世界都搖頭。日本除了國內防疫措施毫無章法，引發爭議的「鑽石公主號」郵輪，處理方式更是引起外界砲轟。近日，日本厚生勞動省副大臣橋本岳，為了反擊外界對日本防疫的質疑聲浪，在推特貼出一張公主號郵輪的防疫照片，表示船內有區分清潔與骯髒兩種通道，政府有做好防疫。但照片一曝光，網友發現，這兩個通道，根本「殊途同歸」，走進去全部往同一個空間，引發更多人痛罵日本政府「病毒會左去右回？」、「腦殘嗎？」

▲日本厚生勞動省副大臣橋本岳，在推特得意展示鑽石公主號的防疫照片，網友看到後紛紛痛罵腦殘。（圖／翻攝自推特）

早前，日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎，曾透過影片揭發鑽石公主號防疫措施做得相當糟糕，在引發國際關注後，他因面臨壓力，只好把影片下架。但厚生勞動省副大臣橋本岳，本月 20日在推特上貼出鑽石公主號內部檢疫照片，很得意表示，日本政府有做好防疫措施。

但從照片中發現，其曝光的公主號內部的兩扇門，雖然有用告示牌區分「清潔通道」、「不潔通道」，但兩個通道中間，沒有任何防護、阻隔措施；且兩扇門走進去，還通往同一個空間，這樣的隔絕劃分，根本沒有任何意義。

這張照片曝光後，不但日本網友譙翻，台灣網友也傻言，直言「這官員有腦？」、「都同一個空間是有差膩」、「「意思是病毒左去右回嗎」、「廢到笑wwww」、「殊途同歸」、「腦殘嗎」。

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