尿液也分離出新冠病毒！　鍾南山團隊最新研究曝光

▲鐘南山團隊研究出尿液也有病毒。（圖／翻攝廣州日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情快速擴散，據先前研究顯示，SARS與MERS等冠狀病毒可能透過糞便、醫院汙水等環境汙染傳播。不過，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山的研究團隊近日發現，尿液中也同樣存在病毒。

據廣州日報報導，廣州市今（22）日舉行廣州市科技戰疫新聞，通報防控新冠肺炎科研攻關工作的措施、成效等情況。鐘南山院士團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存教授團隊日前展開病毒溯源研究，並聯合廣州海關，首次從廣州本地被感染的病例樣本中，分離出新型冠狀病毒（COVID-19）毒株。

▲新冠病毒顯微鏡彩照 。（圖／NIAID Flickr）

據悉，鍾南山團隊先前從新冠肺炎患者的糞便標本中分離出新型冠狀病毒（COVID-19），近日又再次從新冠肺炎患者尿液中分離出新冠病毒，為疫苗和藥物研究打下基礎。據悉，該團隊目前正在圍繞病毒的致病機制，以及藥物治療靶點等展開研究工作。

鍾南山先前表示，病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」。

鍾南山指出，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」他強調，「要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。」

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