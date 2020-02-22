　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尿液也分離出新冠病毒！　鍾南山團隊最新研究曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲尿液也分離出新冠病毒！　鍾南山團隊最新研究曝光。（圖／翻攝廣州日報）

▲鐘南山團隊研究出尿液也有病毒。（圖／翻攝廣州日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情快速擴散，據先前研究顯示，SARS與MERS等冠狀病毒可能透過糞便、醫院汙水等環境汙染傳播。不過，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山的研究團隊近日發現，尿液中也同樣存在病毒。

據廣州日報報導，廣州市今（22）日舉行廣州市科技戰疫新聞，通報防控新冠肺炎科研攻關工作的措施、成效等情況。鐘南山院士團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存教授團隊日前展開病毒溯源研究，並聯合廣州海關，首次從廣州本地被感染的病例樣本中，分離出新型冠狀病毒（COVID-19）毒株。

▲▼ 新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈 。（圖／NIAID Flickr）

▲新冠病毒顯微鏡彩照 。（圖／NIAID Flickr）

據悉，鍾南山團隊先前從新冠肺炎患者的糞便標本中分離出新型冠狀病毒（COVID-19），近日又再次從新冠肺炎患者尿液中分離出新冠病毒，為疫苗和藥物研究打下基礎。據悉，該團隊目前正在圍繞病毒的致病機制，以及藥物治療靶點等展開研究工作。

鍾南山先前表示，病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」。

鍾南山指出，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」他強調，「要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
菲律賓目前只3例1死！當地台人喊「我不信」　爆FB上看到真相
南投首例！男子居家檢疫連逃2次「還跑去環島」遭重罰15萬元
台南槍擊案死者姐曝三角情仇！兇嫌「行刑式開6槍」殺30年友：
醫師提5建議提高免疫力！「做到這項」風險降6成 ..謝震武驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

尿液也分離出新冠病毒！　鍾南山團隊最新研究曝光

陸疫情緩和！18省全天「無新增病例」...專家籲：仍不能放鬆

法庭驚現超正女書記員！水汪大眼激似「動漫女神」...高清照曝網大呼：審判我吧

56歲男乘務員確診染病！活動軌跡曝光...多次往返北京、安徽

陸中醫院士8個月前神預測：2019冬至前後將有「瘟疫發生」　

新冠肺炎衝擊！　陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

41歲教授病逝！武漢華中科大「2周內5教授」因新冠肺炎亡

新冠肺炎病人治癒出院後「糞便呈陽性」　專家：不能算是復發

左眼球穿孔大爆漿...8歲小弟急入院！卻因「抗疫禁眼科手術」苦等30小時

基金會捐35億抗疫　習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

尿液也分離出新冠病毒！　鍾南山團隊最新研究曝光

陸疫情緩和！18省全天「無新增病例」...專家籲：仍不能放鬆

法庭驚現超正女書記員！水汪大眼激似「動漫女神」...高清照曝網大呼：審判我吧

56歲男乘務員確診染病！活動軌跡曝光...多次往返北京、安徽

陸中醫院士8個月前神預測：2019冬至前後將有「瘟疫發生」　

新冠肺炎衝擊！　陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

41歲教授病逝！武漢華中科大「2周內5教授」因新冠肺炎亡

新冠肺炎病人治癒出院後「糞便呈陽性」　專家：不能算是復發

左眼球穿孔大爆漿...8歲小弟急入院！卻因「抗疫禁眼科手術」苦等30小時

基金會捐35億抗疫　習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

新冠肺炎虐爆南韓　官方宣告「全國淪陷」最後堡壘蔚山區…遭大邱女攻破！

渣男偷吃正宮怒攤牌…《多情》衝5高收視！侯怡君感謝：4小孩狂闖禍

蔡旻佑脫光泡湯當網美　爸爸一個箭步...衝拍正面照「有什麼好害羞」

噁男假好心帶路...強拉弱視女「摸下體」！她嚇壞求助　站務員：妳也沒看清楚

桃警春安期間掃蕩全市黑幫 查獲674人、槍毒等成果豐碩

「最後一人入住才離開」　鑽石公主號包機回台...陳時中行程曝光

鈴木一朗8成力量飆4K！　陳偉殷「與神同行」覺得幸福

沒有到95%！日韓旅遊升至「第二級警示」5家旅行社應對懶人包

米蘭直播／BV大秀來了！2／23凌晨0點　最新爆款登場

美國CDC誤列台灣「社區傳播」　外交部：美方理解我顧慮！協調處理中

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

武漢醫生殉職　消息14天才公布

麻醉醫生組插管敢死隊　成功率100%

雷神山上百病床空著　但武漢還要蓋方艙醫院

湖北：19日新增確診病例由349例改為775例

法庭驚現正妹書記員　高清照曝光

14天內未在中國停留「返京免14天觀察」

海南男隱瞞接觸史、吐口水進針水桶！

京都嬤寄165個口罩給武漢少女

即／陸新冠肺炎破2300死　累計超過7.6萬例

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」

更多熱門

相關新聞

林宜瑾提供高濃度次氯酸水給民眾免費領取

林宜瑾提供高濃度次氯酸水給民眾免費領取

對抗新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19），立委林宜瑾提供高濃度次氯酸水，只要自行稀釋就是好用的環境消毒液，22日一早就陸續有民眾到服務處領取，林宜瑾表示因為下禮拜學生就要開學，許多家長苦於買不到消毒液，所以在服務處提供次氯酸溶液讓民眾索取，讓家長可以自行調配消毒液。

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得致敬醫護

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得致敬醫護

新冠病毒恐是人造！學者：異常突變

新冠病毒恐是人造！學者：異常突變

阿聯增2確診　全國總計11人感染

阿聯增2確診　全國總計11人感染

防疫工作「台灣是亞洲最好？」　網狂讚3點

防疫工作「台灣是亞洲最好？」　網狂讚3點

關鍵字：

新冠肺炎疫情尿液鍾南山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

吳兆絃帥爸曝光！

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面