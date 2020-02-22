新冠肺炎重症加死亡率15％　台大學者：可能是人造病毒、異常突變

▲台大教授認為，各國限制陸客雖會造成經濟衝擊，但是對的策略。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台大公衛學院教授方啟泰今（22日）指出，從學術角度來看，新冠肺炎（COVID-19）疑似是人造病毒，染後會留下肺部纖維化後遺症，與SARS類似，目前重症比率與死亡率加起來約15％，而且疫苗還沒有研發，疫情不可輕忽。

台大公共衛生學院今日舉行「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，分享新冠肺炎研究與防疫。方啟泰表示，新冠肺炎並不挑人，70％病患不屬於特定性別、年齡，是典型的新興傳染病，因此他認為，各國限制陸客雖會造成經濟衝擊，但是對的策略。

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▲台大公共衛生學院舉行「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」。（圖／記者崔至雲攝）

至於有外界推論新冠肺炎病毒是否為人造？方啟泰跟據《自然》研究文獻指出，目前只能以學術上研究來看，可能是人造，但不知道出自誰之手，也無法下結論，只能說該突變不尋常。若是人造，代表自然界中沒有新型冠狀病毒的位置，只要病人痊癒病毒就會斷根，可作為未來疫情防疫參考。

方啟泰也引用世界衛生組織數據表示，武漢肺炎所導致重症比率與死亡率加起來有15％，病毒接近SARS，且藥物瑞德西韋仍在試驗中，疫苗也還沒研發，是絕不可輕忽的新興傳染病；但只要撐過疫情，它也有望像SARS一樣消失。

