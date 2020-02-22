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避免重蹈新冠病毒覆轍　篩試紙有效判別生物種類

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▲快篩試紙成功研發，非法野生動物肉品販售將無所遁形。（圖／林務局提供）

▲非法野生動物肉品販售。（圖／林務局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新型冠狀病毒再度引發國人對濫食野味的關注，台灣在40年前也曾山產野味充斥都會與鄉間，餐廳食堂中不乏稀有野生動物肉品，經過《野生動物保育法》頒布施行與政府民間多年共同努力，終於有效減緩野生動物的商業獵捕壓力，目前除了原住民族依循傳統慣習所進行之狩獵活動外，國人也逐漸不再嗜食非必要之野味。但政府針對商業性的野生動物非法獵捕，仍然持續監控並不定期進行查察，而山產店或餐廳來源不明的疑似野生動物肉品，就是查緝重點。

▲快篩試紙成功研發，非法野生動物肉品販售將無所遁形。（圖／林務局提供）

▲快篩試紙成功研發，非法野生動物肉品販售將無所遁形。（圖／林務局提供）


然而，以往在進行違法販售野生動物肉品查察時，常須攜帶貴重檢測儀器，且由實驗室專業人員耗費多時方能篩檢出肉品來源物種，時效不足，無法有效遏止不法。因此，行政院農業委員會林務局委請嘉義大學研發快篩技術，於20分鐘內便可精準檢測標的肉品是否為野生動物及其種類，大幅提升時效且操作簡易，未來在鑑定方法模組化後，便可正式投入現場運用，有效打擊非法的商業性野生動物獵捕。


農委會林務局表示，以往在山產店所查獲肉品，除非留有部分皮毛、頭、角、四肢等，否則難以目視鑑定其來源屬何物種，多半僅能利用聚合酶鏈鎖反應（polymerase chain reaction, PCR）之核酸擴增技術檢測。惟該技術須帶回實驗室由專業人員操作，才可得知檢測結果，過於耗時費力。為提升鑑定時效，有效打擊犯罪，林務局委請嘉義大學研究團隊，就市面上較可能出現的野生動物肉品，如臺灣野山羊、白鼻心、山羌、臺灣獼猴或穿山甲等為檢測對象，以重組聚合酶擴增（recombinase polymerase amplification, RPA）技術，研發出專屬試紙，搭配試劑並保持溫度在37~42度間，於20分鐘左右便可鑑定出來。

嘉義大學團隊並搭配試紙研發一組工具模組及操作程序，讓第一線人員通過基本訓練即可於現場實際操作快篩，經試驗結果，成效非常好。為確認以上鑑定技術是否會出現偽陽性結果，團隊亦曾混雜一般坊間食用肉品羊、雞、豬、牛、兔、吳郭魚、鴕鳥及鮭魚等做測試，結果顯示均能準確篩檢辨識。

▲快篩試紙成功研發，非法野生動物肉品販售將無所遁形。（圖／林務局提供）

▲不肖商人非法販售野生動物肉品。（圖／林務局提供）


林務局強調，非法買賣保育類野生動物產製品者，依野生動物保育法第35條及第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金；未依法領得營業執照，以營利為目的，經營野生動物之加工買賣者，可依該法第36條及第49條規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲快篩試紙成功研發，非法野生動物肉品販售將無所遁形。（圖／林務局提供）

▲快篩試紙成功研發，未來將輕易辨別生物。（圖／林務局提供）


林務局指出，快速篩檢技術的研發完成，將提供第一線違法案件查緝人員快速且準確的有利工具，使非法販售野生動物肉品者無所遁形。

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