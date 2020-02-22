左眼球「爆漿」失明...8歲小弟急入院！卻因「抗疫禁眼科手術」苦等30小時

▲劉小弟跌倒插傷眼睛。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北赤壁市一位8歲的劉姓男童，20日在家中玩耍時不慎受傷，「左眼球已經凹陷、失明，眼球裡的東西已經流出來」，然而因湖北是疫情重災區，醫護都在抗疫前線，他短時間內能否做手術治療成了問題。男童父親21日晚表示，將近30個多個小時過去，孩子的傷口還時不時滲血，目前無法住院接受治療，希望能開通綠色通道。

據《澎湃新聞》報導，劉小弟20日下午在家中玩耍時，被一根棍子絆倒，不幸戳傷左眼，隨後被送入赤壁市第二人民醫院進行治療。接診醫生表示，男童傷勢嚴重，「左眼球已經凹陷、失明，眼球裡的東西已經流出來了，我們醫院沒辦法做手術，所以第一時間建議他轉院。」

在收到轉院意見後，因受疫情影響，劉爸爸通過聯繫赤壁市防疫指揮部，將孩子送到武漢市愛爾眼科醫院。該院當天值班的醫生在對劉小弟的傷口進行簡單處理後，告知要進行眼科手術，然而需要提供患者無感染新冠肺炎的情況說明，不然就無法辦理住院，也無法進行手術。

▲男童診斷書。（圖／澎湃新聞）

面對這種情況，劉爸爸表示無奈，只好帶著兒子去武漢大學人民醫院做全套的新型冠狀病毒檢測，結果顯示並無感染跡象。他說，事發後到21日晚7點多，將近30多個小時過去，孩子的傷口還時不時滲血，目前無法住院接受治療，也錯過了打破傷風的最佳時機，他希望能開通綠色通道，讓孩子的眼睛能夠儘快得到手術治療。

不過武漢市愛爾眼科醫院負責接診的蘭姓醫生表示，劉小弟屬於眼外傷，情況嚴重，按照常規手術，應該要很快進行手術，「但是現在按照武漢市衛健委的規定，所有的眼科都不能做手術。而且患者年齡小，做手術需要全麻，我們醫院暫時還不能提供全麻條件。」

蘭醫生說，醫院自接診劉小弟後，已按照最快流程處理，目前院方計劃為患者預約22日早上8點30分眼科主任的號，「接診之後，我們會把病情給院長看，是否住院、怎麼進行手術，要等22日主任接診之後才能做決定。」